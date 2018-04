Cosa sta accadendo in Russia?

Loredana Lecciso accusa Al Bano Carrisi : 'Sta mentendo' - ecco su Cosa Video : Dopo l'intervista esclusiva rilasciata nel salotto di Domenica Live, Loredana Lecciso [Video] è tornata a parlare della separazione da Al Bano. Questa volta l'ex soubrette lo ha fatto attraverso il noto magazine di #Gossip Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti lanciando delle pesantissime accuse al suo ex compagno. Il botta e risposta tra Al Bano e Loredana Il cantautore di Cellino San Marco negli ultimi giorni, ha spiegato che le motivazioni ...

Cosa c’è stasera in TV : Un film sulla storia vera del primo giocatore afroamericano della Major League Baseball e diversi talk show, per chi vuole saperne di più sul mandato esplorativo a Casellati The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

Attestato di rischio dinamico e RC auto : di Cosa si tratta : L’IVASS ha emanato due nuovi provvedimenti legati alle polizze RC auto che vanno a chiarire alcuni aspetti dell’Attestato di rischio …

Cosa fare per la tua festa di 18 anni : Diciotto anni sono una soglia davvero importante nella vita di ogni persona. Un numero che inorgoglisce perché rappresenta un obiettivo

I giocatori avvistano delle meteore nei cieli di Fortnite : Cosa significherà? : Fortnite, l'apprezzatissimo titolo di Epic Games, che a quanto pare sta riscuotendo un grande successo anche nella sua versione per dispositivi mobile, può contare su una vastissima base di giocatori che, ultimamente, stanno assistendo a un evento piuttosto particolare.Stando a quanto riportato da Kotaku, nei cieli di Fortnite ha fatto la sua comparsa una meteora. I giocatori hanno creduto si trattasse di una semplice aggiunta da parte degli ...

Serie B : inchiesta su scandalo plusvalenze - Cosa rischiano i club coinvolti Video : Il 'vizietto' delle plusvalenze realizzate dalle societa' calcistiche [Video] sulle cessioni dei calciatori, più o meno sconosciuti, è ormai datato nel tempo. Qualche mese fa, nel corso della trasmissione Striscia la Notizia, fu svelato il meccanismo contabile che permetteva ai club di gonfiare i propri bilanci. Dopo il servizio di Striscia la Procura apre un'inchiesta Il servizio di Moreno Morello ha fatto molto scalpore e certamente avra' ...

Cosa c’è stasera in tv : I soliti programmi del mercoledì e diversi film mediocri, e due nuove puntate della serie "Il cacciatore" The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

Caos al GF 2018 - Danilo già eliminato? Ecco Cosa sta succedendo : Piovono accuse di razzismo e omofobia su Danilo Aquino, il concorrente del Grande Fratello 2018 che si è subito distinto per la sua simpatia tutta romana (per niente nuova al reality). Si parlerà quindi presto di "Danilo Aquino eliminato?". Nella prima puntata, ha fatto battute di spirito, ha fatto apprezzamenti sulle ragazze - precisando che non ama una giovane che è solo una modella - e ha dimostrato di essere dispiaciuto quando ha dovuto ...

Mafia : per uno studente su due Cosa nostra più forte dello Stato (3) : (AdnKronos) - Alla domanda su quanto pensino che la Mafia sia diffusa nella propria regione, il 47.82% dei ragazzi intervistati ha risposto abbastanza, il 23.59% molto, il 15.10% poco. Nell’azione di accompagnamento ad una elaborazione critica del fenomeno mafioso, il ruolo più importante è affidato

Mafia : per uno studente su due Cosa nostra più forte dello Stato (2) : (AdnKronos) - Alla presentazione è intervenuto anche Paolo Borrometi, presidente di Articolo 21, giornalista minacciato dalla Mafia per le sue inchieste giornalistiche. "La mia generazione è stata segnata dal colore rosso dell'asfalto per il sangue versato da molti uomini che hanno dato la vita per

Danilo Aquino - frasi razziste e omofobe sul suo profilo Facebook : Cosa è stato scoperto : Danilo Aquino , il primo concorrente ad entrare nella casa del Grande Fratello , è stato accusato sui social di aver pronunciato frasi omofobe e razziste . Nelle ultime ore, gli utenti del web stanno ...

Cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova stagione di The Handmaid's Tale : La seconda stagione di The Handmaid's Tale , una delle serie più interessanti dello scorso anno, è alle porte. In America sarà disponibile in streaming su Hulu il 25 aprile, mentre in Italia uscirà il giorno dopo per TimVision. Si sa che la seconda stagione conterà 13 episodi, anche se non è chiaro quanti saranno online già dal primo giorno:...

Dopo un weekend di stallo - Cosa aspettarsi da questa settimana in vista del nuovo governo : Nemmeno il weekend ha fatto fare passi avanti alle trattative per la nascita di un nuovo governo. L'appello del capo dello Stato alla responsabilità, resasi ancor più necessaria Dopo l'acuirsi della crisi siriana, sembra non aver aperto un varco nel blocco di veti incrociati tra Movimento 5 Stelle e Forza Italia come tra Lega e PD. Il risultato, Dopo sei settimane dalle elezioni e due giri di consultazioni, è che ...

In vino veritas? Cosa si sono detti Di Maio e Salvini nel duello a distanza al Vinitaly : L'unico incontro è stato con un bicchiere di 'Di Majo Norante', spumante brut dell'omonima cantina molisana, ottenuto da vitigni Falanghina Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono rimasti tre ore sotto gli stessi padiglioni del Vinitaly senza incrociarsi nemmeno. Non che un incontro fosse stato concordato, anzi i due protagonisti avevano chiarito sin dal loro arrivo che non vi sarebbe stato faccia a faccia, ma intorno ...