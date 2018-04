Cosa c’è stasera in TV : Un film sulla storia vera del primo giocatore afroamericano della Major League Baseball e diversi talk show, per chi vuole saperne di più sul mandato esplorativo a Casellati The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

Cosa c’è stasera in tv : I soliti programmi del mercoledì e diversi film mediocri, e due nuove puntate della serie "Il cacciatore" The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

“Voglio vederti nuda…”. Gf : è già scandalo. Tra i due concorrenti del reality (lui fidanzatissimo) c’è stato qualCosa di molto ‘piccante’. Adesso escono fuori gli altarini e la situazione si fa subito bollente : Il Grande Fratello Nip è alle prime battute, ma i pettegolezzi sono già partiti a razzo. La conduzione affidata a Barbara D’Urso è molto promettente, ma anche la scelta dei concorrenti fa ben sperare. Tra i vari non veramente famosi c’è anche il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane. Simone Coccia Colaiuta è molto noto sui social per le foto che pubblica e per i siparietti di cui si rende spesso protagonista. Ma questa ...

Cosa c’è stasera in tv : La nuova edizione del Grande Fratello, i soliti talk show del martedì, un paio di film discreti The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

A 2 anni le spuntano i peli pubici : mamma sotto choc. Quando la donna si accorge che la sua bimba mostra sul suo corpo i segni dello sviluppo - la porta subito in ospedale per capire Cosa c’è che non va. La verità è sconvolgente (e fa venire i brividi) : Quando è nata, l’11 ottobre 2013, la piccola Brynnleigh Shepherd era sanissima. Una bella bambina in carne e in perfetta forma. Ma nel giro di qualche mese la sua vita è inesorabilmente cambiata. All’inizio del 2016 la madre della bimba ha iniziato a notare strani cambiamenti sul corpo della figlia: il suo seno stava crescendo e le erano spuntati i peli pubici. La donna era assolutamente sconvolta. La madre, Breeanna Shepherd, 23 anni, l’ha ...

Cosa c’entra la camorra con i candidati del M5s in Molise? : Non accennano a placarsi le polemiche sulle "origini" del candidato governatore M5s alla Regione Molise: lo zio era un noto esponente del clan Cutolo. Lui replica: "Fatti di 40 anni fa, mio padre del tutto estraneo".Continua a leggere

“Una Cosa pazzesca - unica nel suo genere”. Volete sapere come va a finire questo video? Beh c’è solo un modo per scoprirlo : Se avete visto Mulholland Drive, Twin Peaks (o qualsiasi altro film/serie di David Lynch) o amate i giochi di ruolo dai finali alternativi (The Last of Us, FarCry 4 e tanti altri), non potrete che apprezzare questo incredibile progetto di alcuni ragazzi italiani. Si chiama “Game Series” e come si evince dal nome stesso non è altro che un gioco fuso ad una web serie di qualità. È Mattia Marcucci a firmare la regia di quello che è solo il ...

Cosa c’è stasera in tv : "Il grande Gatsby", "Batman Begins" e la finale dell'"Isola dei famosi" The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

Isola - circola il nome del vincitore. La finale del reality si avvicina e c’è chi ‘si lascia scappare’ qualCosa… E se fosse vero quello che si dice? Boom! : Ci siamo. Dopo una lunga attesa, tante polemiche, mille discussioni, diecimila pettegolezzi e altrettanti scandali, lunedì 16 aprile andrà in onda la finale de L’Isola dei famosi. Finalmente scopriremo chi sarà il vincitore di questa tredicesima edizione che è stata un’edizione piena di colpi di scena. In studio, oltre ad Alessia Marcuzzi – che a Verissimo ha confessato di “essere stata male” quando sua figlia le ha chiesto se fosse un’ubriacona ...

Cosa c’è stasera in TV : Un film dei fratelli Taviani, "Che tempo che fa" e il vicedirettore del Post su Rai Tre The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

Minacce di morte con lettera in greco antico. Bari - adesso è paura vera per l’archeologo politico. Le indicazioni sul foglio di carta fanno rabbrividire. Cosa c’è scritto e a chi è indirizzata : Se non fosse davvero preoccupante la questione, ci sembrerebbe di essere in un romanzo di Dan Brown. È un archeologo prestato alla politica. E proprio per questo chi lo ha minacciato ha pensato bene di rispolverare Eschilo, inviandogli un brano della tragedia di Agamennone in perfetto greco antico: lettere nere lasciate a penna su un foglio bianco, nessuna incertezza, anzi punteggiatura impeccabile e accenti al posto giusto. A finire nel ...

Cosa c’è stasera in TV : Il film sul gatto con gli stivali amico di Shrek, la seconda puntata del "Saturday Night Live" italiano e Alberto Angela The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

“C’è qualCosa nell’insalata”. L’orribile scoperta di una coppia a Genova. Seduti a pranzo - notano qualCosa di strano nella busta appena comprata. Una storia horror finita in ospedale : Cosa c’è di meglio, quando non si ha tempo di cucinare e si vuole mettere sotto i denti qualcosa di salutare, di una bella insalata, soprattutto nelle giornate estive? Niente verrebbe da pensare, con tanti di noi che puntualmente optano per una simile soluzione soprattutto quando il caldo non dà tregua. Peccato però che non sempre il contenuto delle buste che acquistiamo al supermercato corrisponda a quello dei nostri sogni, ...

Dieta mima-digiuno e dieta low fodmap per l’intestino irritabile : Cosa c’è di vero : Oltre 700 professionisti della nutrizione hanno partecipato al congresso NitriMi 2018 per scoprire tutte le novità in ambito alimentazione e benessere. Trai i ‘temi caldi’ trattati dagli esperti che l’approfondimento di alcune diete, con consigli e rischi. dieta mima-digiuno: I RISCHI DEL FAI-DA-TE Studi già effettuati hanno reso evidente come tale regime sia effettivamente in grado di diminuire la pressione arteriosa, la glicemia a ...