Corteo studenti contro armi | da Casa Bianca a Congresso

swissinfo.ch

: NON SAREMO I VOSTRI SCHIAVI! Studenti in corteo sanzionano #McDonalds! A friggere patatine a gratis mandiamoci chi… - roby800 : NON SAREMO I VOSTRI SCHIAVI! Studenti in corteo sanzionano #McDonalds! A friggere patatine a gratis mandiamoci chi… - vocedellelotte : #Firenze #Studenti in corteo contro l'alternanza scuola-lavoro! CONTRO LA SCUOLA DEI PADRONI! — in Firenze - rob1erta : RT @rep_milano: Città Studi, corteo di studenti e cittadini contro il trasferimento delle facoltà scientifiche all'area ex Expo [news aggio… -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...