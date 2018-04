Conto alla rovescia per Euroflora a Genova

Salone del Libro di Torino : Partito il Conto alla rovescia : È Partito il conto alla rovescia verso il Salone internazionale del Libro di Torino 2018 che si terrà dal 10 al 14 maggio all'interno di 4 padiglioni a Lingotto Fiere, il complesso nel capoluogo sabaudo reso celebre dalla presenza nel secolo scorso dei principali stabilimenti Fiat della città. La Storia Il Salone del Libro è una vetrina internazionale sia per i giovani scrittori che per quelli più affermati che ogni anno all'ormai lontano 1988 ...

Alla ribalta la truffa Postepay per Conto bloccato : attenti alla comunicazione non ufficiale : Una nuova truffa Postepay è servita: con la presunta scusa di un conto bloccato, una catena di messaggi SMS e WhatsApp fraudolenti stanno colpendo molti italiani in queste ore e naturalmente le Poste Italiane non c'entrano nulla. Si tratta piuttosto di un ennesimo tentativo di phishing che pure abbiamo commentato con voi a fine 2017 e che ora ritorna alla ribalta, più aggressivo che mai. Sfruttando appunto il canale WhatsApp molto utilizzato ...

"Ero sotto la doccia - di colpo un dolore alla testa" : Barrichello e il racConto del tumore : "Sono vivo per miracolo", dice Rubens Barrichello alla tv brasiliana, raccontando il dramma del tumore al collo che l'ha colpito a fine gennaio e da cui, fortunatamente, sembra essere guarito. Il 45enne ex pilota della...

Partito il Conto alla rovescia per il lancio di Tess - il nuovo cacciatore di pianeti della NASA : Manca poco ormai al lancio di Tess, il nuovo cacciatore di pianeti della NASA: osserverà oltre 200.000 stelle appena fuori dal Sistema Solare, alla ricerca di pianeti potenzialmente abitabili. Il lancio del satellite, progettato e costruito dal Massachusetts Institute of Technology, avverrà alle 00:32 italiane del 17 aprile da Cape Canaveral, in Florida. Il satellite trascorrerà i prossimi due anni scrutando lo spazio e cercando di catturare le ...

Conto alla rovescia per la presentazione della guida 50 Top Pizza : Roma, 13 apr. , askanews, Parte da Milano il nuovo viaggio per scoprire le migliori pizzerie d'Italia e del mondo del 2018, grazie a 50 Top Pizza, la prima guida on line dedicata ai locali della '...

Conto alla rovescia per Vinitaly 2018 : presenti a Verona le aziende del territorio alessandrino : Nel giorno di apertura del Vinitaly, domenica 15 aprile, si svolgerà in Sala Rossini alle 15,30 l'incontro " La tutela delle denominazioni in Europa e nel mondo" con gli interventi, tra gli altri, ...

Allarme dell'Associazione Robin Hood - Multe da pagare con sConto - ma è una Truffa! : Teramo - E' una vera e propria truffa, commessa via telefono, quella denunciata dall'associazione consumatori 'Robin Hood' di Teramo, che in questi giorni ha ricevuto segnalazioni di utenti destinatari di telefonate da parte di falsi agenti di polizia municipale che li invitavano a pagare direttamente, nelle mani di un loro incaricato, presunte Multe prese con l'autovelox. "In questi giorni diverse persone ci hanno ...

Conto alla rovescia per il Primo Maggio a Olbia. : Tante le attività proposte, dallo sport con Capoeira, Karate e Judo, agli spettacoli di magia, alle blowing bubbles, ai laboratori enogastronomici. Ampliata l'offerta food: oltre ai panini con ...

“Divorata dalle formiche”. Un ritrovamento terrificante. Esce con il cane e dalla fogna sente arrivare un miagolio - ma ben presto si rende Conto che è ben altro a emettere quel suono sinistro. Poi la corsa in ospedale : “Una sfida contro il tempo” : quella mattina Charmaine Keevy, 63 anni, era uscita di buon ora per la quotidiana passeggiata con il suo cane. Mentre camminava ha sentito un mugolio e lì per lì ha pensato che si trattasse di un gattino. Non ha dato troppo peso alla cosa, ma il suo animale a un tratto a iniziato ad abbaiare e tirare in direzione di una grata che separava la fogna dalla strada. A quel punto si è accovacciata e si è resa conto che quello che aveva di ...

“È possibile”. Fabrizio Frizzi - la proposta choc. A poche settimane dalla scomparsa del conduttore circola una voce molto particolare sul suo Conto che ha scatenato l’apoteosi. E se vi sembra una follia - sappiate che non lo è… : Il 26 marzo 2018 Fabrizio Frizzi è morto, aveva 60 anni appena compiuti e se ne è andato per via di una emorragia cerebrale. Fabrizio Frizzi era molto malato e l’ischemia che lo aveva colpito a ottobre 2017 mentre registrava una puntata de L’Eredità era solo una delle manifestazioni del suo stare male. Ma Frizzi aveva tenuto tutto per sé. Quando era tornato a condurre il programma a dicembre, aveva detto al suo pubblico che stava ancora ...

Gb : scatta il Conto alla rovescia per la nascita del terzo Royal baby : ... da oggi è severamente vietato parcheggiare di fronte alla Lindo Wing, il reparto privato del St Mary's Hospital di Paddington a Londra dove la Duchessa di Cambridge a giorni metterà al mondo il suo ...

Inizia il Conto alla rovescia : arretrati ad aprile? : Si può davvero dire Iniziato il conto alla rovescia? Ormai pare esserci certezza circa gli aumenti (anche se non esorbitanti) in busta paga e gli arretrati per tutti i dipendenti scolastici (insegnanti e personale Ata). A non essere certa è la data precisa di emissione, sebbene pare essere imminente, di sicuro per quanto riguarda gli […] L'articolo Inizia il conto alla rovescia: arretrati ad aprile? proviene da Scuolainforma.

Scontro sugli esuberi - all'Ilva è iniziato il Conto alla rovescia : iniziato un pericoloso conto alla rovescia per l'Ilva. Dopo sette mesi di trattativa, nemmeno la riunione fiume , 5 ore, andata in scena ieri al ministero dello Sviluppo economico ha portato una ...

Golosaria in Monferrato : scatta il Conto alla rovescia per la kermesse dei Club di Papillon : Dalle ore 11 alle 17 a Palazzo Callori anteprima di Grignolino dal mondo , seconda edizione, , degustazione internazionale a cura dei Produttori vitivinicoli vignalesi e dell'Associazione Italiana ...