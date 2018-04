Consultazioni | si torna al punto di partenza | l' ira del Cav e l' ultima tentazione di

Consultazioni . Salvini - basta liti FI-M5S o si torna al voto. Pressing Mattarella ai partiti : Oggi secondo giorno del secondo giro di consultazioni al Quirinale, stavolta con i vertici istituzionali: prima il presidente emerito Napolitano, poi i presidenti di Camera e Senato, Casellati e Fico. Le battute non concordate di Berlusconi alla fine dei colloqui di ieri, contro i Cinquestelle, hanno acuito le tensioni e allontanato una soluzione

Consultazioni - Roberto Fico va e torna a piedi. "Ci alleniamo" : Sono 850 metri quelli che separano Montecitorio dal Quirinale e Roberto Fico li ha percorsi a piedi per incontrare Sergio Mattarella per le Consultazioni in vista della formazione del nuovo governo. ...