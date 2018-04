Consultazioni | Casellati | “Certa che Mattarella saprà trovare una soluzione Ci sono

Consultazioni : la Casellati al Quirinale da Mattarella. SEGUI LA DIRETTA : La Presidente del Senato è salita al Colle per riferire al presidente della Repubblica sul mandato affidatole -

Governo - Consultazioni Casellati : Mattarella gioca la carta Fico [LIVE] : 6:25 - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, il Capo dello Stato non darà il preincarico a Matteo Salvini - che di fatto nella serata di ieri lo aveva richiesto - perché il sondaggio dell'alleanza 5 stelle-centrodestra lo ha fatto Maria Elisabetta Alberti Casellati, con tanto di regole di ingaggio e consultazioni circoscritte a quella potenziale area di Governo. Salvini ora ha solo un'ultima possibilità: quella di far ...

Governo - Consultazioni Casellati : ora tocca a Mattarella decidere [LIVE] : Quella di ieri è stata una giornata particolarmente frenetica, con moltissimi colpi di scena. In mattinata la sensazione era che il secondo giro di consultazioni del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati fosse destinato a fallire per via del veto del Movimento 5 Stelle alla presenza di Silvio Berlusconi in un eventuale Governo. In tarda mattinata però, è arrivata una prima svolta, con la telefonata tra Salvini e Di Maio che ...

Consultazioni Casellati : lo stallo Lega-M5S continua : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINA19.45 - L'ennesimo tentativo è stato fatto. Dopo il nulla di fatto con Mattarella, nulla di fatto anche con la Presidente del Senato. Domattina, come da programma, Elisabetta Casellati si recherà al Quirinale per riferire al Presidente della Repubblica cosa è emerso da queste due giornate di Consultazioni e sarà Mattarella a stabilire il prossimo passo.19.25 - L'incontro con la delegazione del Movimento 5 ...

Consultazioni della Presidente Casellati<br>In corso il colloquio con Di Maio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINA19.07 - A quasi un'ora dall'inizio dell'incontro, da Palazzo Giustiniani tutto tace. Ecco intanto il video dell'arrivo della delegazione del Movimento 5 Stelle:#MandatoEsplorativo. Secondo giro di incontri a #PalazzoGiustiniani. Il Presidente del Senato, #AlbertiCasellati, incontra il #Movimento5Stelle: @luigidiMaio, @GiuliaGrilloM5S e @DaniloToninelli. pic.twitter.com/g3DXfEXOKn— Senato Repubblica ...

Consultazioni della Presidente Casellati<br>Alle 17 : 30 tocca a Di Maio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINAOre 17:30 - Iniziati i colloqui tra il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, e la delegazione del Movimento 5 Stelle. Ore 17:00 - In attesa dell’arrivo della delegazione del M5S, Giorgia Meloni (Fdi) sembra essere più ottimista rispetto ai giorni scorsi. “Speriamo che oggi si riesca a fare qualche passo avanti. Nei giorni scorsi ci sono stati molti veti contrapposti, atteggiamenti anche un po’ ...

Governo - Consultazioni Casellati – Diretta – Salvini : “M5s parli di programmi e non di posti. Ma ci sono segnali di novità” : E’ il giorno del secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidente Casellati andrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui. Alle 14,30 la seconda carica dello Stato ha ricevuto la ...