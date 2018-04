Consiglio comunale | si scherza col numero legale

Stadio : il Consiglio comunale approva la delibera con l'inserimento dell'Arena nel piano delle alienazioni : Dopo il 10 giugno prenderò, da Sindaco, la situazione in mano e farò in modo che i tempi per arrivare alla costruzione del nuovo Stadio siano più brevi possibile.' Di seguito lo streaming della ...

Ostuni. Esito Consiglio comunale 17 aprile 2018 : Cresce l'attenzione verso le fasce deboli con lo stanziamento di 1 milione e 300mila euro per il piano sociale di zona; tra le tante attività stiamo promuovendo il rilancio dell'economia rurale con ...

Nuovo stadio : la delibera arriva in Consiglio Comunale : La seduta , è prevista la diretta streaming, sarà però aperta da tre question time. Il primo, del consigliere Ciccio Auletta , Ucic-Prc, , è sui biglietti gratuiti per i residenti per accedere alle ...

Vittoria - danni all'agricoltura : allarme del presidente del Consiglio comunale : "Il vento di qualche giorno fa - afferma Nicosia - ha dato il colpo di grazia ad una economia oramai in seria difficoltà. Occorrono risposte. Non possiamo più attendere. Esprimo a nome mio e dell'...

Convocato per il 23 aprile il Consiglio comunale di Bra : ecco l'ordine del giorno : A partire dalle 17, sarà possibile seguire il Consiglio Comunale in diretta streaming sul sito www.comune.bra.cn.it e, dal giorno successivo, in differita sul canale You Tube del Comune di Bra. Di ...

L'amministrazione di Carsoli dice sì alla diretta streaming del Consiglio comunale - Proia : vigilerò : 'Lo streaming comunale si farà', ha commentato Proia, 'c'è la bozza del nuovo regolamento comunale, che prevede come ho chiesto le registrazioni anche del pubblico, e verrà calendarizzato è discusso ...

Melpignano : la minoranza si sente offesa e abbandona l'aula durante il Consiglio comunale : La presenza della diretta streaming che abbiamo chiesto da quasi un anno e che ancora attendiamo, forse, avrebbe portato il sindaco Ivan Stomeo ad avere un atteggiamento più adeguato al ruolo che ...

Prima convocazione del Consiglio comunale da parte del neo presidente Francesco Russo : ... innanzitutto, la modifica del regolamento consiliare, per poi procedere all'attivazione delle Commissioni consiliari e alla trasmissione in streaming delle sedute assembleari'. Intanto Russo è già ...

Domande e proposte dei 5 Stelle nel prossimo Consiglio comunale di Cuneo : Riceviamo dal Movimento 5 Stelle di Cuneo e pubblichiamo: "Torna il grande varietà politico del Consiglio comunale di Cuneo e, ancora una volta, il Movimento 5 Stelle Cuneo non si farà trovare ...

Il dormitorio per i braccianti della frutta anima - e divide - il Consiglio comunale di Saluzzo : Come si organizza dunque l'offerta di lavoro? E come si governa? Qui registriamo un vizio d'origine molto grave, e questo è l'aspetto che la politica deve rincorrere ". " Finchè il sistema di ...

Taormina - vicepresidente del Consiglio comunale sanzionato dal Tar di Catania per danno al paesaggio : Il Tar di Catania ha deciso. Il vicepresidente del consiglio comunale di Taormina, Vittorio Sabato, ha creato un danno al paesaggio cittadino realizzando abusivamente le costruzioni all’ingresso della frazione di Trappitello (nella foto la mappa dall’alto). Per questo motivo deve versare alla Regione la sanzione di 100.254,60 euro, come stabilito dal Dipartimento regionale dei Beni culturali e ambientali-Servizio Tutela e Acquisizioni con ...

Padova - infuocato Consiglio comunale : è scontro aperto tra le parti. Passa la delibera : È un consiglio comunale a dir poco infuocato quello che si sta tenendo a Palazzo Moroni in questo lunedì 9 aprile. scontro aperto tra le parti Il momento clou riguarda la votazione relativa al nuovo ...

SENISE : Convocato il Consiglio comunale per mercoledì 11 Aprile :

Eletto il primo Presidente del Consiglio comunale di Crosia : Francesco Russo : ... innanzitutto, la modifica del regolamento consiliare, per poi procedere all'attivazione delle Commissioni consiliari e alla trasmissione in streaming delle sedute assembleari'. La consigliere del Pd,...