Consigli Fantacalcio 34° Giornata Serie A 2017 2018 | Dubbi di formazione

lanotiziasportiva

: #Fantacalcio Roma-Genoa 2-1, pagelle #consigli - Fantacalciok : #Fantacalcio Roma-Genoa 2-1, pagelle #consigli - PerSempreNa : I CONSIGLI SUL FANTACALCIO DI PER SEMPRE NAPOLI PER LA 34° GIORNATA - -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Ilnon si ferma mai! Siete pronti a schierare i vostri 11? Tra possibili sorprese e giocatori inamovibili, ecco i nostri. Siamo giunti ormai quasi al termine della stagione, e chi combatte per i primi posti sa quanto è complicato rimanere lì in alto, nelle vostre leghe fantacalcistiche sono ore piene di fermento. Infatti ilquesta settimana non si è mai fermato, e la ‘pazzia’ sta governando sulle vostre ultime scelte. Come quella di lasciare in panchina Veretout nel turno infrasettimanale, o di schierare lo sfortunato Zukanovic perché eravate convinti in un’ottima performance contro la Roma. Cosi non è stato, e avete messo a repentaglio la vostra posizione. In questo periodo le scelte sono più difficili, ed è per questo che ci siamo noi. Come ogni settimana cercheremo di darvi scelte ponderate con la nostra ...