Blastingnews

: Concorso educatore asilo nido e assistente sociale: scadenza fino al 17/05/2018 - lukescintu : Concorso educatore asilo nido e assistente sociale: scadenza fino al 17/05/2018 - ConcorsiPubblic : educatore professionale Venezia - 2 posti - IrisLaStrega : Nel nuovo articolo di -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Ecco nuove informazioni che riguardano i concorsi per il ruolo didiVIDEO e #: selezioni inal prossimo 17 maggio. A re, le info e requisiti per accedere ai rispettivi bandi pubblici. SelezioneSi informa che l'Azienda Insieme per il, sito a Cusano Milanino Mi ha emanato una selezione pubblica mediante valutazione comparativa, per l'assunzione a tempo determinato di nuovi #educatori dilivello 3 Super. Possono concorrere alla selezione: Membri dell'Unione Europea; Assenza di condanne penali; Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della formazione; Laurea in Pedagogia; Precedente esperienza lavorativa di almeno 12 mesi anche non continuativi, presso asili nidi; Altri titoli equipollenti. A fini dell'assunzione del ruolo, l'dovra' dimostrare di possedere conoscenze in ...