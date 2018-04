huffingtonpost

: Usa, Comey svela i colloqui con Trump: 'Putin gli disse: in Russia abbiamo le più belle prostitute del mondo' [news… - repubblica : Usa, Comey svela i colloqui con Trump: 'Putin gli disse: in Russia abbiamo le più belle prostitute del mondo' [news… - reportitaliano : Comey svela il Trump privato: 'I giornalisti li sbatterei un paio di giorni al fresco' - fabio_falabella : RT @HuffPostItalia: Comey svela il Trump privato: 'I giornalisti li sbatterei un paio di giorni al fresco' -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Dalle critiche a Michael Flynn a Vladimir Putin che disse a Donald: "Abbiamo fra le prostitute più belle del mondo". Ma anche una conversazione in cui il presidente americano prospettò l'idea di mettere in prigione iper fermare le fughe di notizie dalla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti parlava a ruota libera con l'allora direttore dell'Fbi Jamese quest'ultimo appuntava tutto: i memo disono adesso stati consegnati dal dipartimento di Giustizia al Congresso e alcuni media Usa ne hanno preso visione.Così dalle 15 pagine di documenti, di cui una parte resta in forma classificata, emerge che, lamentandosi condella continua fuga di notizie dalla Casa Bianca, lanciò l'idea di rinchiudere in prigione i"per undi" come azione dimostrativa. "Trascorrono undiin prigione, si ...