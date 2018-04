Com' era God of War nel 2015? Un video mostra il prototipo che convinse Sony

Patrizia Bonetti è rifatta? Ecco Com'era prima! : Patrizia Bonetti del Grande Fratello 2018 è rifatta? È lei, tra le ragazze, ad aver catturato maggiore attenzione da parte del pubblico, e non sempre è positiva come cosa, infatti molti si domandano già quali interventi di chirurgia estetica abbia fatto l'italo-cubana. Non è stato semplice mettere a confronto le foto del prima e del dopo di Patrizia Bonetti, perché su Instagram le prime risalgono al 2013, quando aveva quindi 17 anni più o meno, ...

Laura Morante : "Non ho firmato Dissenso Comune. Non bastano le invettive per una vera rivoluzione femminile" : Descrivere Laura Morante è un'operazione degna di un'equilibrista, e per mettere in fila una vita davanti lo sguardo degli altri – al cinema, al teatro, ma anche in televisione – servono allora dei numeri. In particolare due. 38 anni di carriera. 70 film fra drammi e commedie. E lei sempre al centro, con quegli occhi scuri che s'infilano nello schermo e diventano magnetismo puro. Con quella voce che s'incrina quando sorride, e ...

Come in una camera a gas - nel 2016 oltre 6 milioni di persone morte a causa dell'aria inquinata : Il pianeta è Come una gigantesca camera a gas. I fumi prodotti dall'industria, gli scarichi delle automobili e i gas serra generati dagli allevamenti animali stanno soffocando le popolazioni di tutto ...

Parentopoli alla Camera Commercio Maddaloni : non c'entro con quei cialtroni : Sono doppiamente amareggiato per questa vicenda. In parte, sotto il profilo personale, essendo coinvolto marginalmente solo per una responsabilità sussidiaria, che contesteremo in appello. Ma ...

Camera di Commercio di Napoli - ecco la parentopoli : 'Docenze fittizie a familiari e amici' : Seminari fantasma, 'esperti di settore' per i corsi scelti tra parenti e amici, fatture di pagamento dei docenti fittizie. C'è di tutto nell'inchiesta della Corte dei Conti della Campania sulla Camera ...

L’Arabia Saudita si apre al turismo (Compreso il meraviglioso sito di Mada’in Salihl) : Fino al 1° aprile chi voleva farsi una vacanza in Arabia Saudita doveva sudare sette camicie per ottenere un visto turistico. Era concesso, infatti, solo a determinate nazionalità e aveva numerose restrizioni di permanenza tra cui l’albergo dove soggiornare e i luoghi da visitare (ad eccezione dei pellegrini che volevano visitare La Mecca). Oggi sarà tutto molto più facile, grazie all’apertura del principe ereditario Mohammed bin ...

Malessere di primavera : si Combatte così : Malessere di primavera: si combatte così Le strategie per vincere i piccoli disagi del cambio di stagione e goderci al meglio le settimane del bel tempo e del risveglio della natura. Continua a leggere

Aerospazio : test positivi per il Componente ceramico italiano per Esa : Conclusa con successo la campagna di prova eseguita nella galleria al plasma SCIROCCO del Centro italiano ricerche aerospaziali (Cira) per un nuovo materiale ceramico italiano [C/SiC], sviluppato interamente dal Cira in collaborazione con Petroceramics, societa’ italiana partecipata di Brembo e specializzata nello sviluppo di compositi a matrice ceramica ad alte prestazioni. L’Italia si qualifica cosi’ nel settore dei sistemi ...

Catania - adesso il match di Matera si Complica tremendamente Video : Le attenzioni degli sportivi, dei tifosi e degli amanti della #Serie C sono tutte rivolte al big match di lunedì sera tra Catania e Trapani [Video], ma è giusto ricordare anche che il campionato non finira' domenica. Di certo, il match del Massimino sara' un crocevia importante nella lotta alla promozione, però potrebbe non essere l'unico ad essere decisivo. Infatti, il Lecce ed il #Catania considerando che il Trapani, a meno di situazioni ...

Il presidente di Save the Children si è dimesso per aver coperto un dirigente che si era Comportato in maniera inappropriata con alcune colleghe : Alan Parker, presidente della nota ong Save the Children, si è dimesso per aver coperto un dirigente che si era comportato in maniera inappropriata con alcune colleghe. Il mandato di Parker sarebbe scaduto a dicembre, ma in un comunicato ha The post Il presidente di Save the Children si è dimesso per aver coperto un dirigente che si era comportato in maniera inappropriata con alcune colleghe appeared first on Il Post.

Stadio : il consiglio Comunale approva la delibera con l'inserimento dell'Arena nel piano delle alienazioni : Dopo il 10 giugno prenderò, da Sindaco, la situazione in mano e farò in modo che i tempi per arrivare alla costruzione del nuovo Stadio siano più brevi possibile.' Di seguito lo streaming della ...

Dark Phoenix potrebbe essere l'ultimo cineComic della Fox. Gli X-Men debutteranno nell'UCM durante la fase 4? - Best Movie : Tante le notizie sul mondo del cinema arrivate nel corso dello scorso anno, ma la più esplosiva di tutte, escludendo i casi scatenati dallo scandalo Harvey Weinstein, riguarda certamente l'acquisizione della 21st Century ...

“Con questo trucco entreranno nel vostro smartphone”. Il codice di accesso? Ecco Come fanno ad azzeccarlo in pochissimi minuti e al primo tentativo. Come proteggersi da questo nuovo e temibile “sistema” : Se siete possessori di un iPhone (vecchio o nuovo poco conta), sappiate di essere a rischio. No, nulla a che fare con la vostra persona, ma un rischio sulla violazione di privacy. L’allarme è stato lanciato da Thomas Reed, direttore della Malwarebytes, che dalle pagine del blog della compagnia ha invitato i possessori del telefonino della “mela” a cambiare password evitando codici brevi. Un dispositivo in grado di ...