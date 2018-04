Come togliere le fessure del legno

Come togliere nascondere Notch su Android : Ecco una guida passo passo per poter togliere o nascondere la tacca sul telefono Android chiamata tacca o Notch Dopo la recente introduzione del concetto di Notch proposto su Iphone X diversi telefoni Android hanno iniziato ad adottarlo.

Galaxy S9 Come aggiungere e togliere Widget : La migliore guida per rimuovere un Widget dalla homescreen del telefono Android Samsung Galaxy S9 Pochi semplici passi per cancellare un Widget dal cellulare Android Galaxy S9.

Paola Caruso : "Voglio togliere 4 costole Come il Ken Umano" : Paola Caruso, in una lunga intervista al settimanale Nuovo, in edicola questa settimana, ha confessato di volere assottigliare la propria vita, eliminando 4 costole come Rodrigo Alves, il Ken Umano, spesso ospite delle trasmissioni di Barbara D'Urso. Per la showgirl calabrese si tratterebbe della sesta operazione dopo essersi rifatta due volte il naso e due il seno, più una liposcultura: Ormai si usa, è una cosa super. Solo qui in Italia ...