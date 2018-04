Come funzioneranno in Italia i test sulle auto senza conducente

Rc auto : ecco Come funzioneranno gli sconti obbligatori : Dal prossimo 10 luglio, gli automobilisti virtuosi che accetteranno di adottare la scatola nera, otterranno riduzioni dei prezzi delle polizze

Subito capillare Iliad Italia : Come saranno e funzioneranno i distributori automatici di SIM : Iliad Italia è pronta a fare la differenza anche nella sua strategia di diffusione nel nostro paese. Oltre ai negozi fisici a marchio dell'operatore che pure hanno iniziato a fare la loro comparsa nel nostro paese, ecco che più volte abbiamo parlato dei distributori automatici di SIM che dovrebbero rendere ancora più facile l'acquisizione di nuovi clienti attraverso operazioni automatizzate e semplificate per tutti. Ma come saranno e ...

Concorsi scuola e FIT : Come funzioneranno? La scheda riassuntiva : I prossimi Concorsi scuola (parliamo di scuola secondaria) dovranno superare un iter complesso, che prevede il parere del CSPI, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti. I tempi di approvazione, spiega la FLC CGIL, non saranno brevi, per cui si prevede che i bandi siano pubblicati verso al fine del 2018. I due […] L'articolo Concorsi scuola e FIT: come funzioneranno? La scheda riassuntiva proviene da scuolainforma.

Ciclismo - Come funzioneranno i controlli sulle bici? Raggi X e telecamere termiche per evitare i mezzi truccati : Una nuova rivoluzione per il mondo del Ciclismo. Dopo l’introduzione del Var e della moviola su strada, si è deciso di lottare in maniera ancora più incisiva contro la frode tecnologica, i tanto temuti motorini nelle bici. Il grande pubblico pensa che nei mezzi ci siano dei dispositivi che permettono ai corridori di andare più veloce e allora la Uci ha pensato di intensificare i controlli. David Lappartient, Presidente della Federazione ...

Le Routine sono in arrivo su Google Assistant - ecco Come funzioneranno : Le Routine, che consentiranno di eseguire più azioni con un singolo comando personalizzato, si preparano ad arrivare su Google Assistant per Android e Google Home: ecco come funzioneranno! L'articolo Le Routine sono in arrivo su Google Assistant, ecco come funzioneranno è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Iliad e distributori automatici di SIM nei supermercati : Come funzioneranno : Il nuovo operatore di telefonia mobile Iliad si prepara a debuttare sul mercato italiano. L’attività commerciale dell’operatore dovrebbe iniziare, di fatto, …

Iliad e distributori automatici di SIM nei supermercati : Come funzioneranno : Il nuovo operatore di telefonia mobile Iliad si prepara a debuttare sul mercato italiano. L’attività commerciale dell’operatore dovrebbe iniziare, di fatto, …

Auto connesse - Come funzioneranno? : Le nostre abitudini di spostamento stanno cambiando e siamo sull’orlo di una rivoluzione culturale e tecnologica che ribalterà le nostre abitudini di spostamento quotidiano: se oggi – lo afferma un’indagine Doxa – l’88% degli italiani usa la propria Auto una volta a settimana, in futuro la mobilità quotidiana sarà stravolta dalla connettività, in tutte le sue forme: dallo sharing, ai veicoli elettrici e connessi, ...