Come Di Maio ha bloccato l' Italia

Di Maio : "Ok a FI e FdI Come appoggio esterno al governo" : "Resta aperta l'ipotesi del contratto di governo. Abbiamo messo tutte le nostre forze nell'interlocuzione con il leader del centrodestra. Stiamo provando anche a considerare non ostile il sostegno di ...

Catania - Salvini : "Di Maio - fai un passo di lato Come me" : Anche la Presidente Elisabetta Casellati non sembra essere riuscita a smuovere le acque. Tutti i protagonisti di questa fase post elettorale sono fermi sulle rispettive posizioni: il Movimento 5 Stelle non vuole sentir parlare di un Governo con Berlusconi e, al tempo stesso, la Lega non ha nessuna intenzione di lasciare il centrodestra per andare al Governo, come componente minoritaria, insieme ai 5 Stelle.Matteo Salvini era talmente convinto ...

Salvini : Di Maio fai passo lato Come me : 19.10 "Il prossimo giornalista chieda a Di Maio: 'Senti ma tu sei disponibile come ha fatto Salvini a fare un passo di lato pur di far partire il governo?'. Se vi dirà di no è perchè vuole fare il premier e allora non sa stare al mondo" Così il leader della Lega, che si trova a Catania mentre si svolgono le Consultazioni del presidente del Senato. Dalla Casellati invece sono andati i capogruppo della Lega. Giorgetti ha riferito: "Abbiamo ...

SONDAGGI POLITICI/ Leader post Elezioni : Salvini batte Di Maio - Berlusconi 'vale' Come Martina : SONDAGGI elettorali POLITICI: nuovo Governo o Elezioni? Salvini batte di Maio nei consensi personale, elettori con Lega-M5s e contro Berlusconi.

Enrico Mentana - Come brutalizza Salvini e Di Maio : 'O fate il governo o torniamo al voto' : La situazione di stallo tra Lega e Movimento Cinque Stelle per la formazione del governo ha esasperato la pazienza anche dei commentatori della politica, oltre che degli italiani. In testa al gruppo di giornalisti stufi di tutti questi tira e molla tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini c'è Enrico Mentana , che su Facebook indica due sole vie per ...

Di Maio e Salvini Come la Juventus e la Ferrari. Hanno tutti paura di vincere : Un paziente mi racconta che da ragazzo era un tennista discreto. Aveva ottimi risultati in allenamento e nelle competizioni relativamente importanti. Se però si cimentava in tornei che per lui erano fondamentali cambiava e, a detta del suo allenatore, sembrava un altro giocatore molto più impacciato, indeciso e timoroso di affondare i colpi. Ricorda una partita in cui stava vincendo per due set a zero e nel terzo era sul 40 a 15. Mancava solo un ...

Roma - nuovo murales vicino il Quirinale : Berlusconi - Salvini e Di Maio Come i "Bari" di Caravaggio : I "Bari" di Caravaggio "trasfigurati" dalle consultazioni al Quirinale. Potere della street art. La famosa opera del pittore lombardo è stata riletta in chiave attuale, con...

