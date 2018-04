City Break di Primavera a Tenuta di Artimino | il luogo perfetto per rigenerare la propria

meteoweb.eu

: Noi am alege Malta! Voi? ---> - WallStreetRo : Noi am alege Malta! Voi? ---> - AlfredoHamill : RT @milanonelweb: Break in Jazz 2018: un mese di musica a City Life con gli allievi della scuola civica di musica - milanonelweb : Break in Jazz 2018: un mese di musica a City Life con gli allievi della scuola civica di musica -

(Di venerdì 20 aprile 2018) . Complice la bella stagione e le giornate che ormai regalano parecchie ore di sole, i fine settimana disono l’ideale per immergersi in un mondo fatto di relax, spensieratezza e benessere.diè l’oasi perfetta per concedersi un long-weekend nella quiete della natura toscana: la sua esclusiva offerta di “ospitalità diffusa” e l’emozionante repertorio di appuntamenti pensati per lasono l’dea giusta percorpo e mente. Un soggiorno adisignifica scoprire un vero e proprionell’anima compreso in 732 ettari, ricco di arte e storia. Un microcosmo che si contraddistingue per il suo ampio ventaglio di proposte, incentrate sullo charme tipicamente toscano e ben rappresentate dall’ Hotel 4* Paggeria Medicea, dagli svariati appartamenti disseminati per il suggestivo Borgo ...