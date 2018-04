Cirino Pomicino rivendica il super vitalizio

ilgiornale

(Di venerdì 20 aprile 2018) "Ho fatto 20 anni di Parlamento, prendo 9mila euro di, ma è importante che i politici abbiano una libertà economica, per essere veramente liberi". A parlare è Paolo, a "Un Giorno da Pecora". Ora però i 5 Stelle vorrebbero che dall'attualesi passasse al modello "retributivo".risponde così: "I Talebani hanno abbattuto con martelli e bombe a mano le memorie del passato, i mediocri di oggi tentano di insultare ed abbattere la qualità del passato". Sono 117 i parlamentari che percepiscono il. Tra questi, ex onorevoli come Publio Fiori (circa 10.000 euro di) in Parlamento per 27 anni o l'ex premier Filippo Maria Pandolfi (6.000 euro di). E ancora: Alberto Michelini (5.600 euro), Gianni Rivera (5.205 euro) e l'ex sindaco di Napoli, il piddino Antonio Bassolino (3.000 circa al mese)