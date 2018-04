Cina consegna programma di ausilio all' agenzia del Programma alimentare mondiale delle

Apple consegna alla Cina dati utenti iCloud/ Ultime notizie - preoccupazioni per la privacy e per i dissidenti : Apple consegna alla Cina dati utenti iCloud: preoccupazioni per la privacy e per i dissidenti. Le Ultime notizie: Reporters sans frontièrs invita a non usare iCloud(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 13:50:00 GMT)