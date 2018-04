Ci sono oltre 24000 modelli Android E sono anche pochi

Freddo e neve : oltre 40 morti per il gelo in Europa - molti sono senzatetto : sono decine ormai le persone morte da venerdì a causa del gelo in Europa, fra cui numerosi senzatetto: al momento sono almeno 41. Diciotto persone sono morte in Polonia, sei in Repubblica Ceca, cinque in Lituania, quattro in Francia, quattro in Slovacchia, due in Romania e altri due in Italia, a Milano e Ferrara. In Estonia, il gelo ha causato sette morti in tutto il mese. L'articolo Freddo e neve: oltre 40 morti per il gelo in Europa, molti ...