Chiellini | “contro il Napoli si vince con testa più che con tattica”

calcioweb.eu

: ???? I precedenti, in casa, contro la Sampdoria: 3??5?? Vittorie 1??9?? Pareggi 5?? Sconfitte L'ultima vittoria r… - forumJuventus : ???? I precedenti, in casa, contro la Sampdoria: 3??5?? Vittorie 1??9?? Pareggi 5?? Sconfitte L'ultima vittoria r… - solonapoli24 : Chiellini: Contro il Napoli si vince con la testa non con la tattica. @s_tamburini @s_tamburini @gemale76 @FBiasin… - apetrazzuolo : JUVENTUS - Chiellini: 'Contro il Napoli si vince con la testa più che con la tattica, solo ora stiamo capendo l'imp… -

(Di venerdì 20 aprile 2018) “Queste partite si vincono con gli episodi, bisogna avere una concentrazione altissima perché ogni minimo particolare può fare la differenza. C’è talmente equilibrio in campo che ogni piccola situazione può cambiare l’inerzia della partita e farla andare a tuo favore o contro: credo che come sempre sia più larispetto alla tattica a farre”. E’ l’opinione del difensore della Juventus Giorgiosul big match di domenica contro ilall’Allianz Stadium. “E’ una partita che si prepara da sola, è il match della stagione più facile da preparare -aggiunge il 33enne toscano a Premium Sport-. L’attenzione sarà massima, soprattutto adesso che manca così poco e ora che la posta in palio è altissima. Sicuramente il campionato non finirà domenica prossima perché poi ci saranno altre gare difficili ma siamo ...