Chiellini | Col Napoli servirà la testa

Juve - Chiellini : "Col Napoli si vince più con la testa che con la tattica" : "Solo ora stiamo capendo l'importanza di vincere il settimo Scudetto: sarebbe una cosa quasi impossibile da ripetere"

Juventus - Allegri : 'Higuain diffidato? Gioca! Buffon e Chiellini a riposo. Napoli? Più decisiva col Crotone' : Pochi giorni per metabolizzare il successo sulla Sampdoria, che la Juventus torna subito in campo insieme a tutta la Serie A per l'ultimo turno infrasettimanale. Sulla strada dei bianconeri c'è il ...

Juve : Chiellini - col Real niente vendette : "Vendetta no, solo la voglia di proseguire e di confermarsi ad alti livelli contro una delle squadre più forti al mondo. C'è stima e rispetto, ma questo non significa che non vogliamo e possiamo ...

Juve : Chiellini - col Real niente vendette : "Vendetta no, solo la voglia di proseguire e di confermarsi ad alti livelli contro una delle squadre più forti al mondo. C'è stima e rispetto, ma questo non significa che non vogliamo e possiamo ...

Juve : Chiellini - col Real niente vendette : 'Vendetta no, solo la vogliadi proseguire e di confermarsi ad alti livelli contro una dellesquadre più forti al mondo. C'è stima e rispetto, ma questo nonsignifica che non vogliamo e possiamo ...

JUVENTUS - INFORTUNI Chiellini E ALEX SANDRO/ Per il brasiliano risentimento muscolare : salta il Real Madrid? : JUVENTUS, CHIELLINI e ALEX SANDRO: il centrale riposa in campionato, il brasiliano salta la Champions? Nuovi INFORTUNI in casa bianconera, in vista di due impegni molto delicati(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 16:10:00 GMT)

Juve - problemi muscolari per Alex Sandro. Esami anche per Chiellini : Il difensore brasiliano della Juventus Alex Sandro ha interrotto l'allenamento con la sua Nazionale a Mosca per un problema muscolare alla coscia destra. Lo rende noto Globoesporte. Nelle prossime ore ...

Infortunio Chiellini/ Juventus - problema muscolare per il difensore : accertamenti nelle prossime ore : Infortunio Chiellini, Juventus: problema muscolare per il difensore. accertamenti nelle prossime ore: le ultime notizie sulle condizioni del centrale, si attendono gli esami(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 22:40:00 GMT)

Juve-Atalanta - Chiellini : 'Buon primo tempo - ma i nerazzurri sono pericolosi' : Giorgio Chiellini , difensore della Juventus , parla a Premium Sport all'intervallo della sfida con l' Atalanta : 'Abbiamo fatto un buon primo tempo, creando delle situazioni. L'Atalanta è sempre pericolosa vicino all'area, dobbiamo cercare di chiuderla il prima ...