Chi è Giuliano Testa | il chirurgo italiano tra le 100 persone più influenti del 2018 per

Time - due italiani tra i 100 più influenti al mondo : l’astrofisica Marica Branchesi e il Chirurgo Giuliano Testa : Due italiani tra i magnifici 100 scelti dal Time. L’astrofisica Marica Branchesi e il chirurgo Giuliano Testa sono stati inseriti dal settimanale americano nell’elenco delle persone più influenti al mondo nel 2018. La scienziata, già segnalata da Nature tra i dieci scienziati dell’anno, è professoressa associata del Gssi, il Gran Sasso Science Institute ed è nota per aver “captato” le onde gravitazionali. Il ...

Due italiani tra i 100 più influenti di Time : l'astrofisica Marica Branchesi e il Chirurgo Giuliano Testa : Due italiani tra i 100 più influenti del mondo secondo Time. l'astrofisica italiana Marica Branchesi che ha 'ascoltato' le onde gravitazionali e il chirurgo italiano, Giuliano Testa, del Baylor University Medical Center di Dallas. Testa, che originario di Padova, è a capo del team che ha realizzato il primo trapianto di utero negli Usa la cui ricevente ha dato alla luce un bambino.L'articolo che spiega l'importanza del medico ...

Museo Capodimonte : adottata una panChina per Nunzio Giuliano - l’ex camorrista vittima dei clan : “Ragazzi, ribellatevi a un destino scritto da altri! Studiate! La cultura è libertà”. Lo ripeteva come un’ossessione Nunzio Giuliano, vittima innocente della camorra, ammazzato dai killer, il 21 marzo 2004, sotto casa, in via Tasso a Napoli. Aveva 57 anni e una nuova vita davanti. La trama per lui non è stata la stessa che – purtroppo – coinvolge nelle “terre di guerra“, gli innocenti. Gente comune, inerme che si ...

Terrore a San Giuliano Terme : scoperChiati i tetti di 40 abitazioni : Attimi di Terrore per una tromba d’aria che si è abbattuta sul Comune di San Giuliano Terme in provincia di Pisa. Il

CONFERENZA STAMPA - Martedì 3 aprile alle 11.30 nella Chiesa di San Giuliano - piazza Repubblica - : Presentazione di Riaperture Photofestival Ferrara 29-03-2018 / Giorno per giorno Il vicesindaco e assessore alla Cultura e al Turismo Massimo Maisto interverrà Martedì 3 aprile alle 11.30 nella chiesa ...

Salvatore Giuliano - finalmente un candidato ministro che vive tra i banChi di scuola : finalmente! Quando ieri ho letto il nome di Salvatore Giuliano scelto dal Movimento 5 Stelle per il ministero dell’Istruzione quasi non potevo crederci. Per la prima volta nella storia della Repubblica, qualora dovesse governare Luigi Di Maio, in viale Trastevere siederà una persona che della scuola non solo parla ma la vive ogni giorno. Uno che da anni quando si alza dal letto mette pedi e testa tra i banchi, tra i problemi quotidiani dei ...

Chi è Salvatore Giuliano - il prof che Luigi Di Maio vorrebbe ministro dell'Istruzione : Nel 2009 all’Istituto tecnico Ettore Majorana di Brindisi successe un fatto senza precedenti nella scuola italiana. Il dirigente scolastico dell’istituto decise di sperimentare un nuovo metodo per la didattica: i docenti avrebbero scritto i libri di testo, invece che adottarli, e li avrebbero diffusi in formato digitale ai propri studenti. Volta per volta, lezione per lezione. Un progetto di ‘didattica dal basso’ voluto ...

“Com’è diventato e con Chi sta”. Il ‘nuovo’ Antonio Jorio di Uomini e Donne. A tre anni dall’abbandono del programma di Maria De Filippi - ecco che fine ha fatto il cavaliere brizzolato nemico di Giuliano Giuliani : Antonio Jorio è stato sicuramente una delle colonne portanti del trono over di Uomini e Donne. Negli anni, la trasmissione ha visto rincorrersi diversi personaggi, ma il bel brizzolato è rimasto nel cuore di tutti i telespettatori. Il giornalista e scrittore romano ha fatto parte del parterre maschile dagli esordi del programma per poi abbandonare nel febbraio del 2015 per ”problemi personali”, anche se il suo collega e ...

Judo - Grand Slam Düsseldorf 2018 : ottime prestazioni senza medaglie per Nicholas Mungai e Giuliano LoporChio nell’ultima giornata : Terzo appuntamento annuale con il World Tour, la tappa tedesca del calendario internazionale è stata da quest’anno promossa al massimo livello: in questo fine settimana stiamo assistendo dunque al Grand Slam di Düsseldorf 2018 (fino allo scorso anno il torneo era classificato come Grand Prix). Nella terza ed ultima giornata di combattimenti abbiamo visto all’opera gli atleti delle cinque categorie di peso più elevate (78 kg e +78 kg per le ...