Chi è Baye Dame Dia? Biografia | età e vita privata del concorrente del Grande Fratello

Hoeness : “Kovac un azzardo? Al Bayern ha fallito Chi ha vinto Champions” : “Kovac un azzardo? Abbiamo visto che perfino chi ha vinto la Champions League qui può fallire. Per questo ora abbiamo fatto una scelta diversa, abbiamo preso un allenatore che non ha ancora vinto niente. Forse farà il contrario…”. Il presidente del Bayern Monaco Uli Honess spiega così la scelta di affidare la panchina a Niko Kovac, attuale tecnico dell’Eintracht Francoforte, e torna a criticare Carlo Ancelotti esonerato dai ...

Bayern - Klose pronto per la panChina U17 - : Secondo quanto riportato da Sport Bild , il club bavarese avrebbe offerto al 39enne tedesco la panchina dell'Under 17. Attualmente Klose fa parte dello staff di Loew , ma potrebbe presto lasciare la ...

Bayern - Vidal si infortuna al ginocChio - in dubbio per il Real : Arturo Vidal si opera al ginocchio destro e rischia di saltare la sfida nelle semifinali di Champions contro il Real Madrid. Il centrocampista del Bayern Monaco si è infortunato ieri in allenamento. “E’ scivolato e il ginocchio si è girato”, ha spiegato il tecnico dei bavaresi, Jupp Heynckes, oggi in conferenza alla vigilia della sfida contro il Leverkusen nella semifinale della Coppa di Germania. Il giocatore cileno sarà ...

Bayern Monaco - Niko Kovac è il nuovo allenatore : ufficiale l'arrivo in panChina dal prossimo 1 luglio : Tanti i nomi accostati alla panchina del Bayern Monaco, ma alla fine la scelta è ricaduta su Niko Kovac. Sarà il croato, infatti, il prossimo allenatore del club bavarese. Ad annunciare l'arrivo di ...

Champions - il sorteggio delle semifinali : Roma - Chi tra Real Madrid - Bayern Monaco e Liverpool? : Brividi Roma. Alle 13.00 dall'urna di Nyon uscirà il nome dell'avversaria dei giallorossi nella semifinale di Champions League. In corsa ecco il Real Madrid di CR7 che ha eliminato la Juve, il Bayern ...

Il Bayern fa 0-0 contro il Siviglia : tedesChi alle semifinali di Champions : Il Bayern Monaco di Jupp Heynckes riesce ad ottenere le semifinali di Champions League. I tedeschi, dopo il 2-1 maturato al Sanchez Pizjuan contro il Siviglia di Vincenzo Montella, hanno controllato ...

Heynckes : "Il Siviglia dovrà risChiare - il Bayern giocherà come sempre" : "Noi abbiamo il nostro stile di gioco e la nostra strategia, quindi giocheremo come sempre facciamo in casa"

Bayern - Heynckes prudente : in Champions i tedesChi partono da 2-1 col Siviglia : “A casa, il Bayern è sempre forte, ma dobbiamo dimostrarlo anche domani sera. Abbiamo giocato i primi 90′ e sappiamo che il Siviglia ci renderà dura la vita”. Jupp Heynckes, forte del 2-1 rimediato di sei giorni fa in trasferta, non si fida del ritorno del quarto di finale di domani sera all’Allianz Arena: “Il Siviglia è una buona squadra – dice il tecnico nella conferenza stampa della vigilia – e sa ...

