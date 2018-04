Che faccio stasera? Gli eventi del weekend dal 20 al 22 aprile

Roma - 'faccio saltare in aria anChe i bambini' : stalker condominiale minacciava intero palazzo : di Rosalba Emiliozzi Per cinque anni è stato il terrore del palazzo. Con post su Fb annunciava che avrebbe fatto 'saltare in aria tutto', che divelte le pareti i 'bambini sarebbero diventati cenere'. ...

Sofia Goggia/ “Ho vinto perché sono una ragazza normale - l’amore non mi manca - ora mi faccio un regalo..." : Sofia Goggia, le sue parole a Diva e Donna: “Ho vinto perché sono una ragazza normale, l’amore non mi manca, ecco il regalo per le mie vittorie”. L’intervista della medaglia d’oro(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 10:50:00 GMT)

Ebe Meo - la pensionata Che vuole andare via da Muccia (Macerata) : "Non ce la faccio più a convivere con il terremoto" : "Vorrei andare via da qui, non ce la faccio più a convivere col terremoto": a dirlo, all'ANSA, è Ebe Meo, pensionata di Muccia, subito dopo aver messo in salvo l'auto e due vasi di gerani che si trovavano all'interno del garage della sua casa già sconquassata dal sisma del 2016, appena fuori dalla "zona rossa" del centro storico di Muccia, il paese più vicino alla scossa di 4.6 che ha colpito questa mattina prima ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini/ Rivelazione in tv : "non stiro solo camice - faccio anChe la maionese!" : Elisa Isoardi e Matteo Salvini continua a far discutere e dopo la foto della camicia e le relative polemiche, ecco le Rivelazione in tv: "non stiro solo camice, faccio anche la maionese!"(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 12:55:00 GMT)

MARCO GIALLINI/ Video : "Mia moglie mi manca - non ce la faccio ad andare al cimitero" (Che fuori tempo Che fa) : Video, MARCO GIALLINI a Che tempo che fa racconta il suo lato più intimo e privato: dal dolore per la moglie passando per il personaggio che più lo rappresenta.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 09:19:00 GMT)

“Cosa faccio al mio corpo”. Aurora Ramazzotti - la confessione. La figlia di Eros e MiChelle - spesso accusata di “non essere bella quanto la madre” - ha deciso di raccontare i suoi segreti più intimi. Quel Che ha fatto sapere ai fan è una sorpresa (fino a un certo punto). Qualcuno se ne era già accorto… : Qualche anno fa la prendevano in giro e le dicevano di essere più brutta di sua madre. certo, non è facile essere la figlia di Michelle Hunziker. Ma Aurora Ramazzotti, nata dall’amore tra Michelle e il cantante Eros, non ha mai preso troppo sul serio Quelle crudeltà. O comunque non lo ha mai dato a vedere. Probabilmente ci sarà rimasta male perché non è giusto che una ragazza venga presa di mira perché ha un po’ di cellulite o perché non è magra ...

Sergio Battelli : 'Ecco perché ho solo la terza media e faccio il tesoriere per il M5S' : Sergio Battelli, classe 1982, è il tesoriere del Movimento Cinque Stelle ed è pronto a gestire oltre 13 milioni di fondi pubblici, ma l'ex commesso in un negozio di animali ha solo la terza media. In ...

Sergio Battelli : "Ecco perché ho solo la terza media e faccio il tesoriere per il M5S" : Sergio Battelli, classe 1982, è il tesoriere del Movimento Cinque Stelle ed è pronto a gestire oltre 13 milioni di fondi pubblici, ma l'ex commesso in un negozio di animali ha solo...

Il parroco Che si fa crocifiggere nella Via Crucis : “Lo faccio per profughi e disoccupati” : Il 41enne Don Diego Castagna ha scelto di interpretare la parte di Gesù crocifisso dai suoi parrocchiani: "Ho scritto io la sceneggiatura di questa Via Crucis. È una provocazione, contiene molti elementi di contemporaneità: il tema dei profughi, quello della violenza contro le donne e la perdita del lavoro"Continua a leggere

Riccardo Pozzoli - ex di Chiara Ferragni : "Mamma non ha ancora capito Che lavoro faccio" : Da quando nel 2009 fondò The Blonde Salad insieme all'allora fidanzata Chiara Ferragni, Riccardo Pozzoli ha fatto molta strada: oggi, a soli 31 anni, è uno dei più giovani imprenditori italiani di successo. In occasione dell'uscita del suo primo libro (Non è un lavoro per vecchi, DeAgostini), Pozzoli si è confessato a Vanity Fair.L'imprenditore inizia parlando dell'adolescenza, passata sui banchi del liceo ...

“Scusate non ce la faccio”. Il pianto in diretta di Fabio Volo. Le sue lacrime Che spezzano il cuore di ognuno di noi : un momento toccante e unico mentre legge quelle parole incredibile pensando al papà. Il video : C’è un momento, nella vita di un figlio, in cui arriva l’ora di salutare un genitore. ‘Il ciclo della vita’ lo chiamano eppure, ogni volta, in ogni famiglia, in ogni persona, il dolore è enorme, incolmabile. I più anziani raccontano che solo la perdita di un figlio non è umanamente tollerabile, ma la morte di un padre, o di una madre, beh quella sì, si supera. Chi lo afferma deve averli senza dubbio provati entrambi queste terribili lutti ...

Camere - Salvini : “Non faccio nomi - ma è ovvio Che alla coalizione di centrodestra spetti una delle due cariChe” : “Non faccio nomi, ma che una Camera vada al centrodestra è ovvio”. Così Matteo Salvini dopo la riunione con i deputati della Lega, in merito allo stallo sulle presidenze e al veto del M5s su Paolo Romani. Il segretario della Lega non ha però risposto a chi gli chiedeva se il capogruppo forzista al Senato Paolo Romani resta o meno in campo, aprendo al dialogo con gli altri partiti: “Tutti possono discutere”. L'articolo ...

La lettera di dimissioni di Viganò al Papa : "Molte polemiChe sul mio operato - mi faccio in disparte". Il rammarico di Francesco : Letta e diffusa con omissioni, tagli e ritocchi alla foto, la lettera personale e riservata del Papa emerito Benedetto XVI al prefetto della Segreteria per la comunicazione Dario Edoardo Viganò culmina con le dimissioni di quest'ultimo. Papa Francesco ha accettato la rinuncia di monsignor Viganò e l'incarico passa a monsignor Lucio Adriàn Ruiz. Lo ha annunciato il portavoce della Santa Sede, Greg Burke.Negli ultimi giorni il ...

La lettera di dimissioni di Mons. Viganò al Papa : "Molte polemiChe sul mio operato - mi faccio in disparte" : Papa Francesco ha accettato la rinuncia di monsignor Dario Edoardo Viganò, Prefetto della Segreteria per la Comunicazione. Fino alla nomina del nuovo Prefetto, sarà guidata dal Segretario del medesimo Dicastero, monsignor Lucio Adriàn Ruiz. Lo ha annunciato il portavoce della Santa Sede, Greg Burke.Negli ultimi giorni il suo nome è stato criticato per la gestione della lettera a lui inviata da Benedetto XVI in ...