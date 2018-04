partitodemocratico

: Ceccanti: “Anche Fico destinato a fallire, avanza un governo del Colle” - DiariPolitici : Ceccanti: “Anche Fico destinato a fallire, avanza un governo del Colle” - contu_f : @AndreaRomano9 @StefanoCeccanti @CarloFusaro @fedemello A quello zuzzurellone di Ceccanti vorrei ricordare che la v… - FabioMontale : @maxdantoni @fiordisale Da un punto di vista del diritto positivo le 2 ipotesi non si distinguono e il punto su cui… -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Il che non lo rende credibile come partner di una maggioranza politica a due in cui dovrebbe guidare ilcon qualunque dei suoi esponenti designasse per tale compito». E se M5S si ostinasse a ...