Mose : Cassazione - prescrizione per Milanese : VENEZIA La Cassazione ha dichiarato la prescrizione per Marco Milanese, l'ex consigliere del ministro dell'economia Giulio Tremonti, in relazione alla condanna a due anni e sei mesi di reclusione per ...

Discarica di Bussi - rinviato il processo in Cassazione per lo sciopero degli avvocati. Incombe la prescrizione : rinviato a data da destinarsi. Lo sciopero degli avvocati miete una vittima eccellente: il processo in Cassazione per l’inquinamento di Bussi sul Tirino (Pescara), la Discarica dei veleni della Montedison. Previsto questa mattina dopo il ricorso degli imputati condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello dell’Aquila, il rinvio è scattato per l’adesione allo sciopero di alcuni dei legali delle difese e degli avvocati di parte civile. ...