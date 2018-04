Casellati | spunti su cui Colle deciderà

Berlusconi : M5S antidemocratici - pericolo per il Paese. Salvini : pronto a tutto contro il governo tecnico. Casellati al Colle : spunti su cui ... : 'Ringrazio tutti i leader per avere avviato una discussione che pur nella diversità di opinioni ha consentito di evidenziare spunti di riflessione politica. Sono certa che il presidente Mattarella ...

Casellati : "Spunti per Mattarella. Individui un percorso politico" : Il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è tornato al Quirinale oggi, per vedere il Presidente Sergio Mattarella e discutere dei colloqui esplorativi tenutisi in questi giorni e che non sono andati a buon fine.Secondo la Casellati il giro di consultazioni per valutare la possibilità di un governo trainato da una maggioranza composta da centrodestra e Movimento 5 Stelle ha messo in luce alcuni "spunti di riflessione ...