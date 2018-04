Casellati da Mattarella | «Ci sono spunti

Consultazioni - Casellati : “Certa che Mattarella saprà trovare una soluzione. Ci sono spunti” : “Ringrazio tutti i leader per avere avviato una discussione che pur nella diversità di opinioni ha consentito di evidenziare spunti di riflessione politica. sono certa che il presidente Mattarella saprà individuare il percorso migliore da intraprendere”. Lo dice la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella . L'articolo Consultazioni , ...

Berlusconi : M5S pericolo per la democrazia. Casellati : spunti di riflessione - deciderà Mattarella : La presidente del Senato al Quirinale. Berlusconi chiude a qualsiasi rapporto con il M5S. Giulia Grillo: un preincarico a Fico? Solo ipotesi suggestiva. Salvini: pronto a tutto contro un governo tecnico

Casellati al Colle da Mattarella. Salvini : contro il governo tecnico pronto a tutto. Berlusconi : no accordo con M5S : La presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati al Quirinale per riferire al presidente Mattarella dopo le consultazioni di ieri che non hanno dato il risultato sperato. Sembra sfumata la possibilità di un’intesa centrodestra-M5s dopo che Di Maio ha ribadito il suo «no» a Berlusconi, mentre Matteo Salvini insiste su un esecutivo che comprenda «tutto il centrodestra»...