Calciopoli | assolti vertici Fiorentina

Firenze, 20 apr. – (AdnKronos) – Il gup del tribunale di Firenze, al processo con rito abbreviato, ha assolto i componenti del cda e del collegio sindacale dellae Diego Della Valle, imputato come amministratore di fato, dalle accuse di falso in bilancio ostacolo alla vigilanza. Il processo riguardava la vicenda dei presunti mancati accantonamenti in bilancio, eventualmente da destinare a risarcire il Bologna per. In tutto erano 16 gli imputati.