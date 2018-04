Calciomercato Genoa | Preziosi | «Perin via? Deciderà lui»

Calciomercato Genoa - Preziosi : «Perin? Deciderà lui se vuole andar via» : GENOVA - " Perin via? Ci siamo parlati, lui è un Genoano dentro. Siamo consapevoli che, se ci sarà un'opportunità che a lui piace potrà andare via. Di certo non andrà a scadenza di contratto ma, da ...

Calciomercato Genoa - ecco il primo colpo per la prossima stagione : arriva la firma di Criscito : Calciomercato Genoa, HA firmaTO Criscito – Il Genoa sta attraversando un momento positivo, la squadra di Ballardini è reduce dal pareggio nel derby contro la Sampdoria, risultato che ha avvicinato all’obiettivo salvezza. La dirigenza nel frattempo pensa anche alla prossima stagione, chiuso un importante colpo di mercato. Si tratta di Criscito, definito il ritorno nelle ultime ore, il calciatore ha firmato il contratto, decisiva ...

Calciomercato - il valzer di attaccanti : bombe per Juve - Milan e Inter - svolta Fiorentina - Genoa - Toro e Samp : Il campionato di Serie A è entrato ormai nella fase decisiva ma a tenere banco è anche la prossima stagione ed in particolar modo il Calciomercato. Si preannuncia un’estate caldissima, in particolar modo grande movimento di attaccanti, incredibile valzer. Partiamo dall’Atalanta, potrebbe partire Petagna, si segue con grande attenzione Alberto Cerri, protagonista di una grande stagione con il Perugia, occhi anche su NesTorovski del ...

Calciomercato Genoa - quasi deciso il futuro di Giuseppe Rossi : Calciomercato Genoa – Il Genoa è concentrato sulla stagione in Serie A, l’obiettivo è raggiungere la salvezza per poi pensare alla pRossima stagione. L’intenzione è muoversi sul mercato ed un reparto che dovrebbe subire molti cambiamenti è l’attacco, si sta per definire anche il futuro di Giuseppe Rossi. L’attaccante è arrivato al Genoa con un contratto fino al termine della stagione e rinnovo biennale a cifre quasi ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - le sorprese dentro l’uovo di Pasqua : Inter show - super mosse di Genoa - Samp e Torino - colpi di Juve e Napoli : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva ma a tenere banco è anche la prossima stagione ed in particolar modo il Calciomercato. In casa Atalanta la prossima cessione eccellente dovrebbe essere quella di Cristante, diversi club di Premier League sul centrocampista, in attacco potrebbe andare via Petagna, così come Ilicic, in entrata occhi su Alberto Cerri fino al momento grande protagonista con il Perugia in Serie B. Il Bologna si ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa - per l’attacco occhi su Alfredo Donnarumma : Calciomercato Genoa – Il Genoa è al lavoro per preparare la prossima giornata del campionato di Serie A contro la Spal, l’obiettivo salvezza per la squadra di Ballardini è ormai a portata di mano. Ma si pensa anche alla prossima stagione ed in particolar modo al mercato, un reparto pronto a subire la rivoluzione è sicuramente l’attacco. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb, il Genoa ha messo nel mirino Alfredo ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - Genoa e Sampdoria su Coronado : Calciomercato, Genoa e Sampdoria provano a muoversi in anticipo sul mercato. In stagione diversi calciatori si stanno mettendo in mostra ma in particolare uno nel campionato cadetto: stiamo parlando di Coronado che con grandi prestazioni sta trascinando il Palermo verso l’obiettivo Serie A. Il brasiliano è stato grande protagonista nel successo contro il Carpi e ha attirato le attenzioni dei club di Serie A, in particolar modo secondo ...

Calciomercato - mal di pancia in casa Juventus - Milan - Torino e Genoa : Il campionato di Serie A è nella fase decisiva ma si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato. In particolar modo sono diversi i calciatori che soffrono di ‘mal di pancia’ e che al termine del campionato vorrebbero cambiare maglia. Partiamo dalla Juventus, tanta la concorrenza per Mario Mandzukic e che nella prossima stagione dovrebbe anche aumentare, per il croato potrebbero essere gli ultimi mesi con la Juventus. In casa ...

Calciomercato Genoa : Perin alla Roma possibile - : La Roma vorrà capitalizzare al massimo la cessione di uno dei portieri più forti al mondo ". Perinetti ha quindi risposto per quel che riguarda le voci su di un passaggio eventuale di Perin a ...

Calciomercato : fari puntati su Perin del Genoa - Napoli in pressing : Il Napoli lo cerca per sostituire Pepe Reina , destinato al Milan, , ma il Genoa vuole tenerlo e, attraverso il suo DG Giorgio Perinetti ha smentito le voci di trattative con gli azzurri. Sia come sia,...

Calciomercato Genoa - Criscito e Perin : le importanti indicazioni di Perinetti : Calciomercato Genoa – Il Genoa è concentrato sull’ultima parte di stagione ma a tenere banco è anche il mercato. importanti indicazioni da parte di Perinetti: “Non so se Perin sia un obiettivo del Napoli, sicuramente è un obiettivo del Genoa. Se riuscissimo a tenerlo per noi sarebbe una grande cosa, è il capitano ed è cresciuto con noi. Ma se dovessero arrivare offerte per lui da squadre che giocano la Champions League, ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa - occhi sul centrocampista Donsah : Calciomercato Genoa – Il Genoa è al lavoro per preparare la prossima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Ballardini spera di chiudere nel minor tempo possibile i giochi per la salvezza. Nel frattempo si pensa alla prossima stagione, il Calciomercato è ancora lontano ma si prova ad anticipare i tempi. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel mirino è finito il centrocampista Donsah, seguito con grande interesse dal ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - la contropartita proposta al Genoa per Perin : Calciomercato Napoli, il club azzurro è concentrato sull’ultima parte di stagione con l’intenzione di lottare fino alla fine per lo scudetto, testa a testa bellissimo con la Juventus di Massimiliano Allegri. Ma si pensa anche alla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa, manovre in porta. Addio con Reina che ha già trovato l’accordo con il Milan, come anticipato da CalcioWeb, il nome in pole per il ...