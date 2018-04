Bye Bye | Annalisa | Testo | Audio | MP3

Video e testo Bye Bye di Annalisa - il nuovo singolo prima dei concerti a Roma e Milano : Bye Bye di Annalisa è disponibile da oggi, venerdì 20 aprile, in rotazione radiofonica. Il nuovo singolo della cantante di Savona è stato scritto dalla stessa Annalisa con Danti e Pat Simonini e viene rilasciato dopo il successo del brano sanremese Il Mondo prima di te, certificato disco d'oro per le copie vendute in digitale. Con il brano Il Mondo prima di te, Annalisa Scarrone ha preso parte al Festival di Sanremo 2018, tra i Campioni, e si ...

Roma-Lazio-Inter : rincorsa Champions - trema Spalletti. Bagarre salvezza : Bye Bye Verona : Roma-Lazio-Inter- Una lotta al 4° posto serrata e ricca di colpi di scena. La Lazio non molla il colpo e risponde a tono all’acuto dell’Inter nel match di martedì contro il Cagliari. 4-3 a Firenze e biancocelesti ancora ancorati con le unghie al 4° posto. Sorride anche la Roma. Dopo la vittoria con il Genoa, […] L'articolo Roma-Lazio-Inter: rincorsa Champions, trema Spalletti. Bagarre salvezza: bye bye Verona proviene da Serie ...

“Dovevo farlo”. Bye Bye Isola dei Famosi - i naufraghi tornano in Italia per la finale. Ma poco prima di partire - arriva il gesto Jonathan. L’ultimo su quella spiaggi : “È la vostra ultima notte sull’Isola. Tra poche ore tornerete in Italia per il ritorno che tanto avete atteso. Per farvi riassaporare i sapori che vi sono tanto mancati, sta per arrivare per voi una piccola sorpresa. Tutta la produzione si complimenta con voi per essere arrivati fino a qui”. Così recita il comunicato della produzione che annuncia la fine dei giochi, anche se resta ancora da capire chi vincerà. La ...

In arrivo un nuovo album di Lady Gaga in estate - le sue canzoni per il progetto RockaBye Baby! : Un nuovo album di Lady Gaga uscirà in estate, ma non si tratta del successore di Joanne: negli ultimi tempi la popstar ha lavorato ad un altro disco, un album per bambini nell'ambito del progetto Rockabye Baby! Ad anticipare l'uscita dell'album di ninne nanna per i prossimi mesi è stata Lisa Roth, la sorella del rocker David Lee Roth che è ideatrice e ora vice presidente e direttrice creativa di Rockabye Baby! Il progetto di queste cover a ...

Radio Italia Live/ Anticipazioni : Annalisa l’ospite di Manola - da Amici a “Bye Bye” (12 aprile) : Radio Italia Live, Anticipazioni: questa sera sul canale 31 di Real Time, la speaker Manola ospiterà Annalisa Scarrone dopo il terzo posto al Festival di Sanremo e l'album "Bye Bye".(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 10:30:00 GMT)

PSG - sarà Tuchel il nuovo allenatore : Bye Bye Conte e Luis Enrique : PSG, sarà Tuchel- Dopo la precoce eliminazione dalla Champions League, il PSG è pronto a voltare pagina e gettarsi a capofitto nella prossima stagione. Quasi ufficiale la vittoria del campionato francese, aspetto che, però, non può comunque far sorridere la società parigina dopo un investimento da circa 400 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal […] L'articolo PSG, sarà Tuchel il nuovo allenatore: bye bye Conte e Luis Enrique ...

Milan-Sassuolo 1-1 - Bye Bye Champions : Kalinic non basta. Frenata Inter - sorride solo la Lazio. Napoli ancora vivo… : Milan-Sassuolo 1-1- Un pareggio Interno che Interrompe, forse definitivamente, la rincorsa del Milan verso l’obiettivo Champions League. Kalinic risponde a Politano, ma i rossoneri sprecano l’occasione di recuperare 3 punti a Roma e Inter. Nerazzurri sconfitti a Torino, ora momentaneamente al 5° posto in classifica e fuori dal discorso Champions. sorride solo la Lazio. 3 […] L'articolo Milan-Sassuolo 1-1, bye bye Champions: ...

Addii e partenze in aeroporto - 'Hello GoodBye' spicca il volo con Pablo Trincia : 'Hello Goodbye' ha debuttato ieri in seconda serata su RealTime, canale 31 del digitale terrestre. Il programma si svolge al Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa dove Pablo Trincia avvicina persone ...

Hello GoodBye - la poesia della vita e la bellezza della curiosità : Trincia uber alles : Hello Goodbyeè una piccola poesia: un'idea apparentemente semplice che diventa un gioiello grazie a Pablo Trincia, alla sua capacità di andare alla scoperta di quello che c'è dietro l'apparenza, alla sua delicatezza nell'entrare nelle vite delicate degli altri, di avvicinarsi ai dolori e alle gioie senza morbosità e invadenza, ma con il solo piacere di scoprire chi sei.La poesia è tutta, quindi, nella capacità di racconto di Trincia, che ti ...

