Bullismo | la minaccia al prof dopo un brutto voto | il consiglio di classe propone 5

VELLETRI - “TI SCIOLGO NELL’ACIDO” : STUDENTE MINACCIA UNA PROF/ Video - nuovo Bullismo in classe : VELLETRI , nuovo caso di bullismo in classe : "ti SCIOLGO nell'acido, te meno", STUDENTE MINACCIA la PROF essoressa a scuola. Ultime notizie, il Video virale di un caso di un anno fa(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 15:16:00 GMT)

Lucca e dintorni - basta parlare di Bullismo. Minacciare un insegnante è oltraggio a pubblico ufficiale : Ormai quotidianamente i media ci informano di fatti relativi ad aggressioni da parte di studenti a danno di docenti di ogni ordine e grado e quotidianamente veniamo messi dinanzi lacune legislative, normative, educative e formative di vario tipo: ogni giorno cioè i media restituiscono alla pubblica opinione un quadro alquanto allarmante, tanto per i fatti di cui si viene a dar nota quanto per le misure che di volta in volta vengono adottate al ...