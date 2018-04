Bullismo a scuola a Lucca : sei studenti indagati : I reati ipotizzati per gli alunni sono violenza privata e minacce gravi nei confronti di un insegnante di italiano e storia

Atti di Bullismo su compagno di scuola - ordine di permanenza in casa per 2 ragazzi : Chieti - ordine di permanenza in casa per i due studenti minorenni responsabili di avere aggredito, minacciato e insultato a scuola, l'8 novembre 2017, un ragazzo di 14 anni: lo ha deciso il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila disponendo l'ordinanza per i responsabili degli Atti di bullismo avvenuti in un istituto superiore della provincia di Chieti nei confronti di un ragazzo dell'area frentana che frequenta la prima ...

Allarme Bullismo a scuola : minacciati i professori. La Fedeli : 'Pronti a bocciare gli studenti' : L'ultimo episodio in un Istituto Tecnico alle porte di Velletri. 'Te faccio scioglie nell'acido. Te mando all'ospedale professorè' ha detto uno studente riprendendo tutto col telefonino per poi ...

L'OSSERVAZIONE DAL BASSO ……..DI DIRETTORE. Per una scuola capace di istruire educando : riflessioni a margine dei casi di Bullismo nella ... : Ogni giorno la cronaca ci mette di fronte a casi di aggressioni di studenti e genitori nei confronti dei professori. E' in atto un vero e proprio cortocircuito tra scuola e famiglia, che ci conferma come il nostro ...

"Prof - ti sciolgo nell'acido" : nuovo video su un episodio di Bullismo a scuola : "Te faccio scioglie in mezzo all'acido". Queste le minacce di uno studente 16enne all'indirizzo di una professoressa. E tutto è stato ripreso da uno smarphone. Questa volta è successo in un Istituto Tecnico di...

Atti di Bullismo su compagno di scuola - ordine di permanenza in casa per 2 ragazzi : Chieti - ordine di permanenza in casa per i due studenti minorenni responsabili di avere aggredito, minacciato e insultato a scuola, l'8 novembre 2017, un ragazzo di 14 anni: lo ha deciso il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila disponendo l'ordinanza per i responsabili degli Atti di bullismo avvenuti in un istituto superiore della provincia di Chieti nei confronti di un ragazzo dell'area frentana che frequenta la prima ...

Bullismo a scuola - nuovo video degli studenti di Lucca. La testata col casco al professore in cattedra : Il video dello studente bullo che umilia e minaccia il suo professore non è l’unico uscito dalla scuola di Lucca. Dopo che il primo video (guarda) aveva fatto il giro della reta, tre studenti minorenni dell’Itc Carrara di Lucca sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di violenza privata aggravata in concorso e il preside ha presentato formale denuncia. Intanto altri filmati emergono dalla rete mostrando altre scene di ...

Venezia - 13enne si getta dalla finestra della scuola. La mamma : “Vittima di cyberBullismo” : L’episodio nei giorni scorsi in un paese del Veneziano. La giovane ha fatto un volo dal primo piano e ha riportato la frattura dell’anca. Sulla vicenda indagano i carabinieri e la procura presso il tribunale del minori.Continua a leggere

Bullismo tra studenti : condannati il preside e i professori di una scuola nel napoletano : L’emergenza Bullismo nelle scuole sì aggrava ogni giorno di più. I docenti non avevano ancora finito di commentare il brutto episodio di Bullismo ai danni di un professore di un istituto di Lucca che un nuovo caso proveniente dal napoletano scuote profondamente la comunità insegnante. Finora nessun professore era stato ritenuto responsabile per gli atti […] L'articolo Bullismo tra studenti: condannati il preside e i professori di una ...

Ragazzina si lancia dalla finestra della scuola - il sospetto del Bullismo : VENEZIA Ha chiesto di poter andare in bagno e l'insegnante le ha dato il permesso. Non ha notato nulla di strano in lei. Qualche minuto dopo, un collaboratore scolastico l'ha trovata a terra, nel ...

Scuola : Centro Pio La Torre - uno studente su 3 ha assistito a atti di Bullismo : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) – Un ragazzo su tre afferma di aver assistito ad atti di bullismo, quasi il 90% degli studenti pensa sia un fenomeno molto diffuso all’interno delle scuole e il 42% pensa che sia la Scuola il contesto nel quale maggiormente si faccia uso della violenza. Sono alcuni dei dati del questionario sulla percezione mafiosa e antiviolenza condotto dal Centro Pio La Torre tra oltre 2500 studenti che hanno ...

'Più amici - meno Bullismo' - sit in dei genitori a scuola : Castelnovo Sotto, l'iniziativa dopo un episodio denunciato da un'allieva. Il promotore: 'Episodi purtroppo di moda ovunque, siamo qui per dire no'

SCUOLA/ Bullismo e violenza - quando la colpa è degli adulti impotenti : Due gli elementi entrati nella mentalità dei giovani di oggi a causare le violenze: credere di poter fare ciò che vogliono e la certezza della pressoché totale impunità. SILVIO CATTARINA(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 06:10:00 GMT)Studente dà un pugno alla prof/ Perché a 15 anni non ci si aspetta più niente?, di P. CastagnetoGENITORE PICCHIA PROF DEL FIGLIO/ Chi ha seminato buonismo ora raccoglie video & botte, di G. Lauretano

Sport - scuola e la rete di amici per battere il cyberBullismo : Perché con la modalità #cisonoanchio forse non cambiamo il mondo, ma lo rendiamo di sicuro migliore». • Giancarla Gallo