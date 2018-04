Bullismo a Lucca | proposte 5 bocciature

Lucca - Bullismo : proposte 5 bocciature : 21.40 Per cinque studenti sospensione, la cui durata comporterà la bocciatura, mentre per un sesto studente niente scuola per 15 giorni: questi i provvedimenti del Consiglio di classe dell'Itc di Lucca dopo gli episodi di bullismo contro un professore. Domani il Consiglio di Istituto valuterà se confermare o meno i provvedimenti proposti.

Bullismo a scuola a Lucca : sei studenti indagati : Bullismo a scuola a Lucca: sei studenti indagati I reati ipotizzati per gli alunni sono violenza privata e minacce gravi nei confronti di un insegnante di italiano e storia Continua a leggere

Bullismo - offese al professore di Lucca : 6 studenti indagati : Sarebbero sei gli studenti indagati dalla procura presso il tribunale dei minori di Firenze per gli episodi di Bullismo avvenuti all'istituto tecnico di Lucca. I reati ipotizzati sarebbero violenza ...

Bullismo - nuovo allarme dopo Lucca. A Velletri minacce in classe a professoressa 'Ti sciolgo nell acido' : ROMA - 'Te faccio sciogliere nell'acido professorè'. È allarme Bullismo: da Lucca a Venezia, da Chieti a Velletri, dai professori ai compagni di scuola, si moltiplicano le vittime dei violenti. ...

Bullismo - il preside dell’Itc Carrara di Lucca dopo le minacce al prof : “Qualcuno perderà l’anno. Valuteremo posizioni dei singoli” : “Qualcuno perderà sicuramente l’anno ma non tutti anche perché la scuola deve rappresentare un’occasione di crescita e di recupero. Ovviamente ci saranno delle punizioni ma non va fatta di tutta un’erba un fascio. Con le famiglie abbiamo valutato di lasciare i ragazzi a casa per qualche giorno: bisognerà valutare la posizione dei singoli”. E’ in sintesi il pensiero del professor Cesare Lazzari, il preside ...

Lucca - Bullismo contro docente : i possibili provvedimenti della dirigenza Video : Uno studente della prima sezione del biennio dell'Istituto Tecnico F. Carrara di Lucca si trovava davanti alla scrivania dell'insegnante quando stava ricevendo un voto negativo. Ma l'allievo non l'ha presa affatto bene e ha reagito con un'aggressivita' inconcepibile. Il ragazzo non ha dimostrato alcun rispetto nei confronti del professore e tantomeno della disciplina scolastica. Non mi faccia inc****re ha urlato il ragazzo al docente che non ...

Ancora Bullismo a Lucca in nuovo video : ANSA, - FIRENZE, 19 APR - Un ragazzo che indossa un casco da motociclista, si avvicina al professore e mima il gesto di prenderlo a testate, un altro studente che appoggia due cestini per la carta ...

Lucca - spunta nuovo video di Bullismo al professore : insulti e spazzatura sulla cattedra : Lucca, spunta un nuovo video di bullismo nei confronti del professore dell'istituto tecnico Carrarà. Dopo le immagini in cui uno studente urlava al docente di itailano e storia...

Lucca - Bullismo contro docente : i possibili provvedimenti della dirigenza : Uno studente della prima sezione del biennio dell'Istituto Tecnico "F. Carrara" di Lucca si trovava davanti alla scrivania dell'insegnante quando stava ricevendo un voto negativo. Ma l'allievo non l'ha presa affatto bene e ha reagito con un'aggressività inconcepibile. Il ragazzo non ha dimostrato alcun rispetto nei confronti del professore e tantomeno della disciplina scolastica. "Non mi faccia inc****re" ha urlato il ragazzo al docente che non ...

