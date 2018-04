Bulli contro prof a Lucca | proposta bocciatura per 5 studenti

Bullismo : la Fedeli annuncia risposte forti per violenze contro i professori : 'Devono essere sanzionati fino a non essere ammessi agli scrutini' la richiesta della ministra dell'Istruzione dopo gli ultimi episodi a Lucca e Velletri, ripresi con il telefonino e poi condiviso sui ...

Lucca - Bullismo contro docente : i possibili provvedimenti della dirigenza Video : Uno studente della prima sezione del biennio dell'Istituto Tecnico F. Carrara di Lucca si trovava davanti alla scrivania dell'insegnante quando stava ricevendo un voto negativo. Ma l'allievo non l'ha presa affatto bene e ha reagito con un'aggressivita' inconcepibile. Il ragazzo non ha dimostrato alcun rispetto nei confronti del professore e tantomeno della disciplina scolastica. Non mi faccia inc****re ha urlato il ragazzo al docente che non ...

"Prof. ti sciolgo nell'acido. Te mando all'ospedale". Episodio di Bullismo contro una docente di Velletriì : "Te faccio scioglie in mezzo all'acido, te mando all'ospedale professore". Un nuovo Episodio di bullismo in classe ai danni di una professoressa questa volta in un Istituto Tecnico di Velletri, alle porte di Roma, dove uno studente ha rivolto alla propria insegnante esplicite minacce il tutto ripreso da uno smartphone e condiviso sui social riscuotendo tantissime visualizzazioni. Il caso è avvenuto un anno fa ma ora, dopo che il video ...

Lucca - Bulli contro il prof : nel nuovo video testate e insulti : di Simone Dinelli, Corriere Fiorentino Negli altri filmati girati sul web si mostrano le umiliazioni da parte di altri ragazzi tra le risate dei compagni di classe

FABRI FIBRA/ il "rapper più odiato d’Italia" che si schiera contro il Bullismo (Saturday Night Live) : FABRI FIBRA sarà uno degli ospiti di questa sera del Saturday Night Live, condotto da Claudio Bisio. Gli ultimi grandi successi del rapper e le date del nuovo tour.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 10:50:00 GMT)

Selvaggia Lucarelli e Irene al Maurizio Costanzo contro il Bullismo : Maurizio Costanzo Show: Selvaggia Lucarelli vittima di bullismo? Al Maurizio Costanzo Show questa sera si è parlato di bullismo e Selvaggia Lucarelli è stata invitata a presentare il caso di Irene, ragazza trentenne che ha dovuto subire una vera umiliazione sui social. Prima di tutto il conduttore ha chiesto al giudice di Ballando con le stelle se fosse mai stata vittima di bullismo: Selvaggia ha ammesso che da piccola aveva subito qualcosa, ...

'Pinocchio il bullo' - a Ravenna 250 piccoli attori sul palco contro il Bullismo : I suoi laboratori lo portano a dirigere spettacoli con 80 attori in scena, lavorando con diverse identità: adulti, adolescenti, rifugiati politici, case famiglie, disabili, istituti scolastici medie ...

Eva Henger - furia contro l'Isola : Bullizzata e messa ai margini. Da Alessia Marcuzzi scene brutte e imbarazzanti : MILANO - 'Avete deciso di mettermi ai margini delle puntate de l'Isola dei Famosi. Non merito di essere emarginata. Non merito i vostri silenzi. Non merito le vostre critiche. E poi, credetemi, di ...

Disabilità e Bullismo - a Catania il musical contro la violenza verso il diverso. Gli attori? Gli stessi ragazzi disabili : Un musical contro il fenomeno del bullismo, i cui protagonisti sono ragazze e ragazzi con differenti disabilità, sia motorie che intellettive. È lo spettacolo dal titolo “Angy Poppins e la banda dei diversamente bulli” che andrà in scena sabato 7 aprile alle 11 all’auditorium della Fondazione Opera diocesana Assistenza (Oda) di Catania in via San Nullo 26. “Dopo cinque mesi di duro lavoro, come veri e propri professionisti del ...

Musica - ecco 'Barracuda' - il nuovo dei BoomdaBash : inno alla lotta contro il Bullismo : E' uscito su Spotify e su tutte le principali piattaforme digitali e in rotazione radiofonica 'Barracuda', l'atteso nuovo singolo dei BoomdaBash in feat con Fabri Fibra e Jake la Furia. Barracuda è il ...