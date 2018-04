Bressanone | trovata morta una donna di 57 anni Fermato il marito

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 aprile 2018) Unadi 57è statanella notte in un appartamento del centro di. Secondo le prime informazioni, ilsi trova in stato di fermo perché ritenuto responsabile del delitto. L’allarme è stato dato da alcuni parenti della coppia, che da giorni non avevano più notizie della. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri e le squadre della scientifica. Inizialmente non era esclusa alcuna pista, ma le ferite da arma da taglio presenti sul corpo della vittima fanno pensare che si sia trattato di omicidio. L'articolounadi 57ilproviene da Il Fatto Quotidiano.