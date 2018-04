laprimapagina

: Titoli Tg ore 19, venerdì 20 aprile 2018. In studio: Massimo Zilio - Uxoricidio a Bressanone, arrestato il respons… - v33Redazione : Titoli Tg ore 19, venerdì 20 aprile 2018. In studio: Massimo Zilio - Uxoricidio a Bressanone, arrestato il respons… - Laprimapagina : Bressanone. Monika Gruber uccisa dal marito Robert Kerer - v33Redazione : #cronacanera E' Monika Gruber la 57enne trovata morta in casa a Bressanone. In carcere il marito, Robert Kerer di 5… -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Femminicidio in via Alta Angelo Custode in pieno centro a(Bolzano). Il corpo diè stato trovato da alcuni