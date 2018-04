Bressanone | donna uccisa in casa a coltellate | fermato il marito

Bressanone - donna trovata morta in casa : fermato un uomo : Il cadavere di una donna di 57 anni è stato scoperto questa notte in un appartamento del centro di Bressanone. Non si esclude l'omicidio. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri e ...

Bressanone - trovata morta una donna di 57 anni. Fermato il marito : Una donna di 57 anni è stata trovata morta nella notte in un appartamento del centro di Bressanone. Secondo le prime informazioni, il marito si trova in stato di fermo perché ritenuto responsabile del delitto. L’allarme è stato dato da alcuni parenti della coppia, che da giorni non avevano più notizie della donna. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri e le squadre della scientifica. Inizialmente non era esclusa ...

Bressanone - donna uccisa a coltellate in casa. Fermato il marito : Una donna di 57 anni è stata uccisa a Bressanone e per l'omicidio c'è già un Fermato. La salma, che presenta ferite da arma da taglio, è stata rinvenuta in un...

Bressanone - donna uccisa a coltellate. Fermato un uomo : Una donna di 57 anni è stata uccisa a Bressanone e per l'omicidio c'è già un Fermato. La salma, che presenta ferite da arma da taglio, è stata rinvenuta in un...