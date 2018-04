Borsa | Wall Street affonda con Apple

Borsa : Wall Street apre positiva - Dow +0 - 10% : Milano, 18 apr. (AdnKronos) – La Borsa di Wall Street apre positiva. Il Dow jones segna +0,10% a 24.798 punti. L’indice tecnologico Nasdaq registra un progresso dello 0,2% a 7.295 punti. L'articolo Borsa: Wall Street apre positiva, Dow +0,10% sembra essere il primo su Meteo Web.

Borsa : Wall Street chiude positiva - Dj +0 - 87% - Nasdaq +1 - 74% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Borsa : Europa frena con calo Wall Street : ANSA, - MILANO, 13 APR - Le Borse europee subiscono una brusca frenata dopo che Wall Street è passata in terreno negativo. I mercati guardano alle decisioni sulla Siria ed alla riunione del Consiglio ...

Borsa : Europa accelera con Wall Street : ANSA, - MILANO, 12 APR - Allungano il passo le borse europee spinte dal rialzo dei listini Usa , Dow Jones +1,1% e Nasdaq +0,9%, . Milano , +1,2%, si conferma la migliore davanti a Francoforte , +0,79%...

Borsa : Wall Street apre in rialzo : ANSA, - WASHINGTON, 5 APR - Apertura in rialzo per Wall Street, col Dow Jones che guadagna lo 0,48%, il Nasdaq lo 0,77% e l'indice S&P500 lo 0,55%. SAV

Borsa : Wall Street ha chiuso in rialzo - DJ +1 - 64% - Nasdaq +1 - 04% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Spotify si quota in Borsa - debutto a Wall Street - : La compagnia di streaming musicale arriva sul listino americano senza emettere nuove azioni e senza fornire al mercato nessun prezzo iniziale

Spotify sbarca a Wall Street/ Musica in streaming debutta in Borsa : un mese fa il ko dei profili craccati : Spotify sbarca a Wall Street: l'azienda leader della Musica in streaming fa il suo esordio sulla Borsa di New York. Ma per il settore hi-tech il rischio di una crisi irreversibile è concreto(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 12:43:00 GMT)

Spotify debutta a Wall StreetMa in Borsa piove sui titoli tech Tutte le cifre sul debutto dell'anno : Il servizio di streaming musicale Spotify debutta in Borsa, mentre a Wall Street tira una brutta aria per i titoli tecnologici, azzoppati dai timori di un'escalation della guerra commerciale tra Usa e Cina, dallo scandalo Facebook, dalle inchieste sulle auto che si guidano da sole e dall'ostilita' mostrata da Donald Trump contro Amazon. Tuttavia c'e' grande attesa per il debutto di Spotify, societa' nata in Svezia 10 anni fa, che sbarca a Wall ...

SPOTIFY SBARCA A WALL STREET/ Musica in streaming debutta in Borsa : ma per l'hi-tech è il canto del cigno? : SPOTIFY SBARCA a WALL STREET: l'azienda leader della Musica in streaming fa il suo esordio sulla Borsa di New York. Ma per il settore hi-tech il rischio di una crisi irreversibile è concreto(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 11:32:00 GMT)

Borsa - Wall Street affonda sui timori di una guerra dei dazi : Dj -2,08%, Nasdaq -2,75%. Pesano anche titoli tecnologici. La Cina ha introdotto, oggi, dazi su 128 prodotti made in Usa in risposta alle misure di Donald Trump

Spotify sbarca in Borsa - domani il debutto a Wall Street : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Spotify si prepara al debutto in Borsa : lo streaming musicale sbarca a Wall Street : MILANO - Tutto pronto per il debutto di Spotify a Wall Street. La piattaforma di streaming musicale sbarcherà domani in Borsa e sarà quotata al New York Stock Exchange , Nyse, con il simbolo 'Spot'. ...

La musica in streaming sbarca a Wall Street : Spotify debutta in Borsa : Il colosso svedese dello streaming musicale sarà quotato al New York Stock Exchange , Nyse, con il simbolo 'Spot'