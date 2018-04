BOOM! Roberto Giacobbo a Mediaset Sarà il volto di Focus

davidemaggio

: RT @ilGamberoRosso: Boom delle pasticcerie top a Milano. Domani apre Roberto Rinaldini - elisa_ruberto : RT @ilGamberoRosso: Boom delle pasticcerie top a Milano. Domani apre Roberto Rinaldini - VincenzoAbate : RT @KeliwebIT: #ChiaraFerragni è una delle #blogger di maggior successo. Il social manager @RobertoBuzzatti analizza i motivi di questo su… - TwitItalianWine : RT @ilGamberoRosso: Boom delle pasticcerie top a Milano. Domani apre Roberto Rinaldini -

(Di venerdì 20 aprile 2018)Manca meno di un mese al lancio del canalenella sua nuova versione targata, e ancora non si hanno notizie sul palinsesto della rete. Siamo però in grado di svelarvi che il canale accoglierà unnoto al pubblico in arrivo direttamente dalla Rai: si tratta di. Di recente, il popolare documentarista aveva confermato il suo addio al servizio pubblico per motivi personali (e senza screzi, aveva tenuto a precisarci), senza però sciogliere le riserve sul suo futuro professionale. Ebbene, dopo la lunga esperienza sul servizio pubblico,è prossimo all’approdo a, sulla rete di divulgazione scientifica. Stando a quanto ci risulta, manca solo l’annuncio ufficiale. Se, da una parte, Discovery ci aveva smentito alcun contatto con il conduttore di Voyager, dall’altra siamo in grado di confermare che vi ...