Bookie | Juve ancora favorita per scudetto

calcioweb.eu

: Justicerefund: i bookie risarciscono chi ha puntato il 3-0 della Juve - Sportmediaset - ingsabatino : Justicerefund: i bookie risarciscono chi ha puntato il 3-0 della Juve - Sportmediaset - apetrazzuolo : IL RIMBORSO - I bookie risarciscono chi ha puntato il 3-0 della Juve - napolimagazine : IL RIMBORSO - I bookie risarciscono chi ha puntato il 3-0 della Juve -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Cinque partite alla fine del campionato, oltre 450 minuti da giocare con il coltello tra i denti per aggiudicarsi lo, la qualificazione in Champions e in Europa League. Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, offre agli appassioni sportivi le quote ‘antepost’ per questo rush finale di campionato. Per la corsa al tricolore è duello serrato tra la capolistantus e il Napoli che è distanziato di quattro punti. Le due squadre si affronteranno domenica in un match che potrebbe essere decisivo per la conquista delloche attualmente, nelle quote ‘antepost’, vede avanti i bianconeri a 1,17 e i partenopei a 5,00. Per gli altri due posti in Champions League è una corsa a tre: Better inserisce la Roma, quotata a 2,30, come, poi la Lazio e l’Inter entrambe a 3,00. La squadra di Inzaghi e quella di Spalletti si affronteranno ...