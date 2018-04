calcioweb.eu

: #Bologna, tifoseria 'spaccata': situazione delicata, le ultime - CalcioWeb : #Bologna, tifoseria 'spaccata': situazione delicata, le ultime -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Ilnon sta di certo attraversando un buon momento, in particolar modo dirigenza e tifosi si aspettavano un campionato ben diverso ed adesso la squadra di si prepara per la gara di campionato contro il Cagliari. Nel frattempo sul banco degli imputati è finito il tecnico Donadoni, contestazione da parte dei tifosi con tanto di striscione. C’è una parte diche però è dalla parte dell’allenatore, altro striscione con frase questa volta di sostegno nei confronti del tecnico: “Donadoni vai avanti, con te in tanti”, si legge. I tifosi sono quindi spaccati,non ideale in vista del rush finale di stagione. L'articolo‘spaccata’:, lesembra essere il primo su CalcioWeb.