Bologna | bimbo di 4 anni cade dal balcone | è grave | madre denunciata per abbandono di

Bologna - bimbo di 4 anni precipita dal terzo piano sul parabrezza di un’auto : è grave : La madre lo aveva lasciato da solo in casa per andare a prendere a scuola i fratellini più piccoli. Il bimbo è atterrato sul parabrezza di un'auto in sosta. Portato di corsa al Maggiore, è rimasto sempre cosciente.Continua a leggere

Minerbio - morto bimbo di 19 mesi all’asilo nido/ Il pm di Bologna ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo : Minerbio, bimbo di 19 mesi muore all'asilo nido: colpito da malore o soffocato da rigurgito? Le ultime notizie sulla tragedia: si attende l'autopsia per risalire alla causa del decesso(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 13:51:00 GMT)

