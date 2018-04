Blitz contro i parcheggiatori abusivi a Roma | 3 ai domiciliari

Napoli - Blitz contro spaccio. Oltre 50 arresti - anche un carabiniere dell'antidroga : Le accuse sono di spaccio di stupefacenti e di attività di riciclaggio, tutti reati aggravati da finalità mafiose. In manette anche un brigadiere dell'antidroga

Blitz contro Messina Denaro - 21 arresti «Ha sciolto il bambino nell’acido - bene»|Video : Si stringe il cerchio attorno al capo di Cosa Nostra. In manette presunti affiliati al boss operanti nel Trapanese. Le accuse vanno dall’estorsione all’associazione mafiosa. E spuntano intercettazioni in cui si ricordano Riina e l’uccisione del piccolo Di Matteo

Operazione 'Anno zero'. Blitz contro il clan di Matteo Messina Denaro : Blitz delle forze dell'ordine all'aba di questa mattina a Trapani. L' Operazione ribattezzata 'Anno Zero', rappresenta un altro duro colpo alla struttura del capo di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro .

Nuovo Blitz contro Messina DenaroScoperta la rete dei pizziniIntercettazioni : "E' come Padre Pio" : Si stringe il cerchio sul capo di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. 22 arresti nella provincia di Trapani. Individuata la rete dei pizzini del superboss. In manette anche due suoi cognati Segui su affaritaliani.it

Mafia - Blitz contro la rete del boss Matteo Messina Denaro : Roma, 19 apr. , askanews, Operazione in Sicilia, contro la rete del boss mafioso Matteo Messina Denaro , arrestate 22 persone. Individuata la rete per lo smistamento dei 'pizzini' con i quali il ...

Mafia : Blitz contro clan boss latitante Messina Denaro - 22 arresti : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - Nuovo duro colpo al clan del boss latitante Matteo Messina Denaro . Dalle prime ore dell'alba è in corso una imponente operazione di Carabinieri, Polizia e Dia, che stanno eseguendo nel trapanese un provvedimento di fermo nei confronti di 22 persone emesso dalla Dda di

Nuovo Blitz contro Messina Denaro2 suoi cognati tra i 22 arrestati Scoperta la rete dei pizzini del boss : Si stringe il cerchio sul capo di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. 22 arresti nella provincia di Trapani. Individuata la rete dei pizzini del super boss . In manette anche due suoi cognati Segui su affaritaliani.it

Mafia : Blitz contro clan boss latitante Messina Denaro - 22 arresti : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) – Nuovo duro colpo al clan del boss latitante Matteo Messina Denaro . Dalle prime ore dell’alba è in corso una imponente operazione di Carabinieri, Polizia e Dia, che stanno eseguendo nel trapanese un provvedimento di fermo nei confronti di 22 persone emesso dalla Dda di Palermo. Sono ritenute affiliate alle famiglie mafiose di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Partanna. Sono indagati per associazione ...

Mafia : Blitz contro clan boss latitante Messina Denaro - 22 arresti : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) – Nuovo duro colpo al clan del boss latitante Matteo Messina Denaro . Dalle prime ore dell’alba è in corso una imponente operazione di Carabinieri, Polizia e Dia, che stanno eseguendo nel trapanese un provvedimento di fermo nei confronti di 22 persone emesso dalla Dda di Palermo. Sono ritenute affiliate alle famiglie mafiose di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Partanna. Sono indagati per associazione ...

Germania : mega Blitz contro criminalità organizzata : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...