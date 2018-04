Blancpain GT | 7 Ferrari in pista a Monza

motorinolimits

: Con lo shakedown sulla pista di Fiorano della nuova Ferrari 488 GTE contraddistinta dal nuov - CH_Motorsport : Con lo shakedown sulla pista di Fiorano della nuova Ferrari 488 GTE contraddistinta dal nuov -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Prende il via questo fine settimana dalaEndurance Cup della serieGT che somma i punti del campionato delle gare lunghe a quella dellaSprint Cup per eleggere il vincitore assoluto, ma premia anche i vincitori delle singole classifiche. Ogni Coppa è divisa nelle classi Pro, Pro-Am e Am. Al … L'articoloGT: 7insembra essere il primo su MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.