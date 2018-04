Bimbo di 4 anni cade dal balcone | salvo

Bologna - Bimbo di 4 anni cade dal balcone - è grave : madre denunciata per abbandono di minore : La polizia ha denunciato per abbandono di minore la mamma del bimbo di 4 anni che ieri pomeriggio, a Bologna, è precipitato dal balcone di un appartamento al terzo piano di una palazzina in via ...

Brescia : Bimbo di 4 anni muore dopo essere stato investito dalla madre : Brescia - Una donna, mamma di due bambini, stava facendo retromarcia nel cortile di casa con il suo Suv, quando ha sentito un tonfo. Quando è uscita dall'auto per vedere cosa aveva urtato, la tragica scoperta: il figlio Giorgio di 4 anni era finito sotto le ruote dell'automobile. La chiamata al 112 e la corsa in ospedale non hanno salvato la vita al bambino, che è morto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso. I medici hanno deciso di sedare ...

Bologna - Bimbo di 4 anni precipita dal terzo piano sul parabrezza di un’auto : è grave : La madre lo aveva lasciato da solo in casa per andare a prendere a scuola i fratellini più piccoli. Il bimbo è atterrato sul parabrezza di un'auto in sosta. Portato di corsa al Maggiore, è rimasto sempre cosciente.Continua a leggere

Bimbo di 7 anni si oppone allo stupro : 21enne lo uccide - gli cava gli occhi e gli taglia la lingua : Il piccolo Purshotam Kumar è stato brutalmente assassinato in una baraccopoli di Delhi, dopo essere stato rapito mentre giocava fuori dalla sua casa. L'assassino è il tossicodipendente Sandeep Singh, 21 anni, che ha confessato lo sconvolgente delitto non appena la polizia lo ha catturato. "Dovete impiccarlo, non ha senso che viva ancora" dice ora la donna.Continua a leggere

Elio delle Storie Tese rivela : «Ho vissuto - e vivo - la condizione di genitore di un Bimbo autistico. L'Italia è indietro anni luce» : Elio , del notissimo gruppo ' Le Storie Tese ', ha parlato per la prima volta della sua vita con un figlio autistico . Il cantante ha raccontato la sua testimonianza a una tavola rotonda organizzata a ...