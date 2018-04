Berlusconi non fa la comparsa | Nessun appoggio esterno

Silvio Berlusconi sbotta contro Matteo Salvini : 'Di lui non mi fido più'. E su Luigi Di Maio : 'Un ragazzino - non perdiamo tempo' : Stavolta Silvio Berlusconi è stato una sfinge. Silente e inespressivo. Al termine dell'incontro con il presidente del Senato Elisabetta Casellati, a Palazzo Giustiniani, il Cavaliere ha lasciato che ...

Alessandra Ghisleri : 'Gli italiani vogliono un governo M5s-Lega. E non con Berlusconi' : Gli italiani sembrano dare ragione a Luigi Di Maio perché non vogliono Silvio Berlusconi . E' quanto emerge dal sondaggio di Alessandra Ghisleri, la sondaggista preferita del Cav. Ospite di Myrta ...

Di Maio non toglie il veto a Berlusconi : “Dialogo solo con Lega”. Salvini : “Scendo in campo io” : L’incontro tra Luigi Di Maio, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, rappresentanti del M5S, e la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, che ieri ha ricevuto un mandato esplorativo dal Capo dello Stato Mattarella è durato circa un’ora. Di Maio ha risposto a Salvini che nel primo pomeriggio aveva invitato i 5S a non porre veti a Berlusconi: «C...

Di Maio gela la Lega : 'Non tratto con Berlusconi e Meloni' - Ma si tenta il dialogo sull'appoggio esterno di FI e FdI : FI: "M5s immaturi, non vogliono formare il governo" - "E' evidente che un governo a guida M5s non credo che potrebbe avere l'appoggio né esterno, né interno, di Forza Italia o di Fratelli d'Italia", ...

Di Maio : governo con Lega - ma non mi siedo al tavolo con Berlusconi : Roma, 19 apr. , askanews, Sì a un governo con la Lega ma solo con l'appoggio esterno di Forza e Fratelli d'Italia. Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del M5S, al termine delle consultazioni con ...

Non c'è l'accordo fra il centrodestra e il M5S - Di Maio : «Sì all’appoggio esterno di FI». No di Berlusconi. Salvini : «Scendo io in campo» : Il leader del Movimento 5 Stelle conferma di essere disponibile a fare un governo con la Lega e con l'appoggio esterno di Forza Italia e Fratelli d'Italia

Di Maio non toglie il veto a Berlusconi : “Dialogo solo con Lega”. Salvini : “Con tutto il centrodestra o nulla” : L’incontro tra Luigi Di Maio, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, rappresentanti del M5S, e la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, che ieri ha ricevuto un mandato esplorativo dal Capo dello Stato Mattarella è durato circa un’ora. Di Maio ha risposto a Salvini che ne primo pomeriggio aveva invitato i 5S a non porre veti a Berlusconi: «Co...

"Non mi siedo al tavolo con Berlusconi" - il 'nì' di Di Maio fa vacillare l'intesa pentaleghista : La delegazione del M5S, composta da Luigi Di Maio e dai due capigruppo di Camera e Senato Giulia Grillo e Danilo Toninelli, ha incontrato a Palazzo Giustiniani il presidente del Senato...

Governo - Gelmini : “Forza Italia non mette veti - altri facciano come noi”. “Passo indietro di Berlusconi? Non commento” : “Andremo uniti dal presidente Casellati con la convinzione che spetti alla coalizione arrivata prima il tentativo di formare un Governo: Forza Italia non mette alcun veto su nessuno, ma vuole un esecutivo lontano dai veti. E’ ora di formarlo un Governo: lo dobbiamo agli Italiani. Santanché ha chiesto un passo indietro a Berlusconi? Non commento”. Così Mariastella Gelmini, capogruppo di FI alla Camera. L'articolo Governo, ...

Gelmini : Santanchè chiede passo indietro Berlusconi? Non commento : Roma, 19 apr. , askanews, La presidente dei deputati di Forza Italia, Mariastella Gelmini, si sottrae alla polemiche con Daniela Santanchè, senatrice di Fratelli d'Italia , ex An, poi in Pdl e in ...

M5S chiude (di nuovo) la porta in faccia a Silvio Berlusconi. Il capogruppo Danilo Toninelli : "Mai con il Cav - non siamo autolesionisti" : Il capogruppo dei 5 Stelle alla Camera, Danilo Toninelli, ribadisce il no dei pentastellati a Silvio Berlusconi: "È impossibile - ha detto a Rtl 102.5 - perché ha fatto fallire il paese e lo dimostrano 24 anni della sua carriera politica. E poi ci sono divergenze politiche enormi. Non siamo autolesionisti".Ma il Movimento che cosa preferirebbe? Toninelli non ha risposto: "Non posso rispondere perché andrei a pestare i piedi ...

'Il governo? Ho un'idea...'. Berlusconi - l'ultima speranza per non farsi fregare dal M5s : 'Abbiamo le nostre idee su come potrebbe esser risolta la questione urgente del governo del Paese. Ma non è questo il momento per esporle'. Silvio Berlusconi è didascalico. Forza Italia affronta il ...

Mandato a Casellati. Prime consultazioni a vuoto. Di Maio rinnova l'aut-aut - ma Salvini non molla Berlusconi : Politica Governo, il Mandato a Casellati. Ecco chi è la fedelissima di Berlusconi scelta da Mattarella di CARMINE SAVIANO

Vittorio Feltri : vi spiego perché a Matteo Salvini non conviene mollare Silvio Berlusconi : Cari amici, insistete con le vostre alchimie e non vi rendete conto che si tratta di esercizi sterili. Non succederà nulla di quanto ipotizzate. Il Movimento 5 Stelle non costituirà una maggioranza ...