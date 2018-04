Berlusconi | nessun accordo possibile con M5S | sono un pericolo

Berlusconi non fa la comparsa : "Nessun appoggio esterno" : "O partecipiamo al governo in una condizione di pari dignità o non se ne fa niente. L'appoggio esterno non è concepibile". Silvio Berlusconi è costretto, con molto dispiacere a rinviare di un giorno la prevista missione elettorale in Molise. Nella splendida Fonderia Pontificia Marinelli di Agnone, in provincia di Isernia, l'accoglienza per il Cavaliere è pronta. L'ex premier, però, segue per tutta la giornata l'altalena dei segnali che Matteo ...

La Siria fa litigare Salvini e Berlusconi. Ma i missili non piacciono a nessuno : né ai filoputiniani Lega-Fdi - né agli atlantisti Pd-M5s-Fi : L'attacco missilistico in Siria divide la politica italiana. La spaccatura corre lungo una linea che separa i sovranisti della Lega e di Fratelli d'Italia, sostenitori di una linea filo-Putin, da un blocco "atlantista" trasversale, composto da Forza Italia, Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Ma un minimo comune denominatore tra le varie posizioni c'è. L'azione militare intrapresa da Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti per ...

Berlusconi : nessuno può dire a me e nostri elettori cosa dobbiamo fare : Berlusconi: spero si possa dare a Italia un governo Roma – Di seguito le parole di Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia. “Spero che si possa arrivare a dare al nostro paese un governo. nessuno può dire a me, al mio partito, ai nostri elettori che cosa dobbiamo fare. Siamo in campo. nessuno può dire tu sì e tu no. Non sono accettabili in una democrazia”. L'articolo Berlusconi: nessuno può dire a me e nostri elettori ...

"O M5S riconosce Berlusconi o nessuna trattativa". Forza Italia spazza via le voci su un disimpegno del leader : Forza Italia spazza via le voci di exit strategy per Silvio Berlusconi per favorire un'intesa di governo con M5S. La linea che esce dalla riunione al vertice nel partito è: coinvolgimento pieno, con riconoscimento di Silvio Berlusconi - oppure opposizione dura.Berlusconi ha riunito a pranzo, a palazzo Grazioli, lo stato maggiore di Forza Italia per fare il punto della situazione prima del vertice di centrodestra con Matteo Salvini e ...

Berlusconi-Salvini-Meloni : "Spetta al centrodestra formare il nuovo governo"Di Maio : da Arcore nessun cambiamento : Mentre ad Arcore il centrodestra si riunisce e rivendica l'incarico per la formazione del governo, Di Maio incontra Grillo nella villa di Casaleggio: "Capisco che Salvini abbia difficolta a sganciarsi da Berlusconi"

Salvini : "Berlusconi si scordi un'intesa col Pd" | Di Maio : "Da Arcore nessun cambiamento" : Il leader della Lega nel giorno del vertice del centrodestra ad Arcore: "Se c'è un tentativo da fare per formare un governo, è col M5s". Di Maio: "Capisco che Salvini abbia difficolta a sganciarsi da Berlusconi ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento".

