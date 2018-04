Berlusconi | Mai al governo con i grillini Troveremo voti in Parlamento

ilgiornale

: È tanto difficile capire il concetto? Col condannato Berlusconi non facciamo nessun governo. Né ora né mai. - silviachimienti : È tanto difficile capire il concetto? Col condannato Berlusconi non facciamo nessun governo. Né ora né mai. - forza_italia : #Berlusconi Da parte nostra non sono mai stati messi dei veti nei confronti di nessuno, i veti sono venuti dai Cinq… - LaStampa : Toninelli (M5S): “Mai con Berlusconi, spero nei dem”, Giachetti (Pd) “Siamo agli antipodi” -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Silvioribadisce la posizione di Forza Italia e chiude le porte ad una ipotesi dicentrodestra-M5s. Dopo i ripetuti veti da parte di Di Maio, il Cavaliere manda un messaggio molto chiaro parlando da Larino, in provincia di Campobasso: "Con il M5s non avremmo nulla da spartire e non potremmo mai governare. Abbiamo cercato di dare un seguito all'esperienza del centrodestra pensando che fosse utile che qualcuno con la nostra competenza fosse dentro con questa squadra di inefficienti, ma adesso sono assolutamente convinto che questi M5s sono un pericolo per l'Italia e bisogna evitare che prendano il potere". Sugli altri scenari per la formazione di un nuovo esecutivo, il leader di Forza Italia vede un'altra strada percorribile da parte del centrodestra: "Ildel centrodesrta potrebbe ''concretamente fare accordi con uomini saggi, con i parlamentari dei gruppi misti ...