Berlusconi : 'M5s pericolo per l'Italia. Seguo con disgusto' - : Il leader di Fi ha parlato dal Molise: "Sono arrivato qui in grave ritardo perché sono dovuto rimanere a Roma per seguire le consultazioni: gli italiani hanno votato molto male". Poi sul governo di ...

Casellati : «Parola a Mattarella». Salvini : «Mai governo tecnico». Berlusconi : «No a M5s» : La presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati dopo il colloquio al Quirinale con il presidente Mattarella: «Ho cercato di favorire un confronto costruttivo». Sembra sfumata la possibilità di un’intesa centrodestra-M5s dopo che Di Maio ha ribadito il suo «no» a Berlusconi, mentre Matteo Salvini si dice «pronto a 3 passi avanti contro il Pd la governo»...

Berlusconi : M5S antidemocratici - pericolo per il Paese. Salvini : pronto a tutto contro il governo tecnico. Casellati al Colle : spunti su cui riflettere : Silvio Berlusconi seppellisce definitivamente l'ipotesi di un governo appoggiato da centrodestra e M5S. La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intanto è stata...

Berlusconi chiude al M5s : 'Sono un pericolo per l'Italia' : Il leader di Forza Italia, in campagna elettorale in Molise, non vuole l'accordo con i Cinquestelle ed apre al Pd - Silvio Berlusconi, in campagna elettorale nel Molise chiude le porte ad un accordo ...

Governo - Berlusconi apre al Pd E Salvini : "Mai. Silvio sbaglia" Lega-M5s - sms ad Affari : "Spiragli" : "Serve un Governo del centrodestra che trovi i voti in parlamento", tutte le altre ipotesi "sono spiacevoli, deprecabili e dannose per il paese". Silvio Berlusconi rompe il silenzio Segui su Affaritaliani.it

Casellati : «Parola a Mattarella». Salvini : «Mai governo tecnico». Berlusconi : «No a M5s» : La presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati dopo il colloquio al Quirinale con il presidente Mattarella: «Ho cercato di favorire un confronto costruttivo». Sembra sfumata la possibilità di un’intesa centrodestra-M5s dopo che Di Maio ha ribadito il suo «no» a Berlusconi, mentre Matteo Salvini insiste su un esecutivo che comprenda «tutto il centrodestra»...

Berlusconi : M5S antidemocratici - pericolo per il Paese. Salvini : pronto a tutto contro il governo tecnico : Silvio Berlusconi seppellisce definitivamente l'ipotesi di un governo appoggiato da centrodestra e M5S. La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intanto è al...

Berlusconi chiude a M5S : mi sono rotto - governo solo centrodestra : Larino, 20 apr. , askanews, - Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi chiude definitivamente a ogni collaborazione di governo con i Cinquestelle da Larino , Campobasso, , dove il leader di Forza ...

Berlusconi chiude al M5S - 'mi sono rotto' - : Larino, 20 apr. , askanews, Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi chiude definitivamente a ogni collaborazione di Governo con i Cinquestelle da Larino , Campobasso, , dove il leader di Forza ...

Berlusconi chiude ai Cinque Stelle "Noi al governo con appoggio Pd" Lega-M5s? "Minimi spiragli" : "Serve un governo del centrodestra che trovi i voti in parlamento", tutte le altre ipotesi "sono spiacevoli, deprecabili e dannose per il paese". Silvio Berlusconi rompe il silenzio Segui su affaritaliani.it

Berlusconi : M5S pericolo per la democrazia. Casellati : spunti di riflessione - deciderà Mattarella : La presidente del Senato al Quirinale. Berlusconi chiude a qualsiasi rapporto con il M5S. Giulia Grillo: un preincarico a Fico? Solo ipotesi suggestiva. Salvini: pronto a tutto contro un governo tecnico

Berlusconi contro M5s : “È il partito dei disoccupati - sono disgustato” : Il leader di Forza Italia attacca duramente i 5 Stelle e apre ad un’alternativa “con uomini saggi” dei gruppi misti ed esponenti del Pd

Silvio Berlusconi : "Sono disgustato - gli italiani hanno votato male. Con il Pd possiamo fare accordi : è anni luce davanti a M5S" : "Nessun accordo è possibile con i 5 Stelle, un partito che non conosce l'abc della democrazia, che prova invidia sociale, formato solo da disoccupati, e che rappresenta un pericolo per l'Italia". Così Silvio Berlusconi appena arrivato in Molise. "Sono arrivato qui in grave ritardo perché sono dovuto rimanere a Roma per seguire le consultazioni: regna una grande confusione, gli italiani hanno votato molto male. Seguo tutto ...

Berlusconi : M5S antidemocratici - pericolo per il Paese. Salvini : pronto a tutto contro il governo tecnico : Silvio Berlusconi seppellisce definitivamente l'ipotesi di un governo appoggiato da centrodestra e M5S. La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intanto è al...