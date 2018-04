Berlusconi | ' Governo con il Pd? Lo voglio di centrodestra'

Berlusconi “male assoluto” : nel sito del governo dati sbagliati per una distrazione dei sondaggisti di Emg Acqua : Una mancata comunicazione al sito di Palazzo Chigi da parte della società che ha realizzato il sondaggio e Silvio Berlusconi è diventato “il male assoluto” per il 50,6% dei duemila italiani intervistati, con solo il 2% che si è detto “per nulla d’accordo” con la definizione del pentastellato Alessandro Di Battista. La domanda in questione, però, era stata posta solo agli elettori del Movimento 5 Stelle e non a tutto ...

Governo - Mattarella : due giorni di riflessione | Berlusconi : Pd? Voglio governo centrodestra : Ancora niente di fatto a 50 giorni dalle elezioni. Esaurito il mandato esplorativo della presidente del Senato Casellati: "Ho dato spunti a Mattarella, deciderà lui". Il dibattito sempre più acceso nel centrodestra con il leader leghista che ribadisce: "Voglio fare il governo con M5s".

Governo - Mattarella : due giorni di riflessione | Berlusconi : su Pd ho idee diverse dalla Lega Salvini : chi guarda a sinistra si chiama fuori : Governo, Mattarella: due giorni di riflessione | Berlusconi: su Pd ho idee diverse dalla Lega Salvini: chi guarda a sinistra si chiama fuori Ancora niente di fatto sul Governo a 50 giorni dalle elezioni. Esaurito il mandato esplorativo della presidente del Senato Casellati si risolve in un nulla di fatto: “Ho dato spunti a Mattarella, […]

Governo - Salvini : non sentirò Berlusconi - insulto non serve a nulla : "Non ho ancora sentito e non credo che sentirò Silvio Berlusconi. L'insulto non serve a nulla e non costruisce nulla". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha commentato le dichiarazioni del ...

Governo - diretta – Berlusconi : “Centrodestra parli col Pd”. Salvini : “La Lega non ci starà mai. Io a disposizione del Colle” : La coalizione di centrodestra si spacca, ancora, su Pd e Movimento 5 stelle e ora salta qualsiasi ipotesi di trattativa di Governo. Il quadro, per paradosso, è ancora più confuso della scorsa settimana. La situazione è precipitata nel giro di poche ore: mentre la presidente del Senato saliva al Colle per parlare dei risultati del suo mandato esplorativo, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi litigavano in diretta tv. Se da una parte infatti ...

Governo - alta tensione nel centrodestra. Salvini contro Berlusconi : "Con insulti non si costruisce" : "Ho la netta sensazione che c'è qualcuno che vuole perdere tempo, che vuole un Governo tecnico alla Monti voluto da Bruxelles, che vuole spennare gli italiani .- spiega il leader del Carroccio - Per evitare questa fregatura io farò qualunque cosa, anche scendere in campo". E su un possibile Governo di centrodestra con l'appoggio del Pd replica a Berlusconi: la Lega non è disponibile.

Governo - Berlusconi : “M5s? A Mediaset li prenderei per pulire i cessi”. Morra : “Meglio che accordarsi con la mafia” : “E’ gente che non ha mai fatto nulla nella vita: nella mia azienda li prenderei per pulire i cessi“. Silvio Berlusconi, dopo lo scontro a distanza con Matteo Salvini, torna ad attaccare il Movimento 5 stelle. E lo fa con le parole più dure mai usate fino a questo momento. In un comizio a Casacalenda, seconda tappa del suo giro in Molise in vista delle elezioni regionali, non solo se la prende con “il partito dei ...

Governo - Berlusconi : “M5s? A Mediaset li prenderei per pulire i cessi. Gente che non ha mai fatto nulla nella vita” : “E’ Gente che non ha mai fatto nulla nella vita: nella mia azienda li prenderei per pulire i cessi”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un comizio a Casacalenda, seconda tappa del suo giro in Molise. L’ex premier ha quindi attaccato il capo politico dei 5 stelle: “Di Maio ha una buona parlantina, non posso negarlo, ma non ha mai combinato niente di buono per sé, per la sua famiglia, per il Paese. Non ...